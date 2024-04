El pasado lunes 22 de abril, y en este generoso espacio de VANGUARDIA, se editó el texto “El futuro de México 3”. No pocos lectores se comunicaron para citarme del sentido de oportunidad periodística de mis letras. Y es que usted lo vio y lo padece diario: se ha perdido el Estado de ley, el Estado de derecho. Y ya la violencia e inseguridad son tan avasallantes en todo lugar del país. El nivel es tal que alcanzó a la candidata de Morena al gobierno de la República, Claudia Sheinbaum, en Motozintla, Chiapas.

En un retén ilegal, un grupo de encapuchados armados (presuntamente del Cártel de Sinaloa) la detuvieron a ella y a sus acompañantes el pasado 21 de abril. Sin palabras. Sencillamente sin palabras ya. Los abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador y su lengua de trapo todo lo han podrido. Están más preocupados por nuestra seguridad los vecinos gringos que nosotros mismos. En el 2023, la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) había advertido al Gobierno Federal de AMLO que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controlaba 23 estados en México. El Cártel de Sinaloa (CDS) hacía lo propio en 19 estados mexicanos. López Obrador descalificó dicha información.

Pero hoy, a un año de dicho informe, la cosa ha cambiado... para mal. Según un reporte de AC Consultores, firma especializada en análisis sobre seguridad pública, advierten lo siguiente: el CJNG tiene ahora presencia en 28 estados. El CDS figura en 24 estados mexicanos. En suma: 43.5 por ciento de la población está en riesgo. David Saucedo, consultor, ha expresado: “El Gobierno Federal ya peca de cinismo al momento de responsabilizar a los grupos criminales, justamente cuando son ellos los responsables de frenera este tipo de prácticas”. Y creo usted ya lo notó, señor lector, estos dos cárteles de la droga y crimen se pelean territorios completos entre ellos. La violencia nos expone a todos.

México hoy 1: La brutalidad y sevicia de los criminales son bestiales. Lo peor, ahora las bandas de delincuentes usan tecnología de alto nivel. En Guerrero, explosivos lanzados con drones han causado incendios forestales, pero también han dañado casas, escuelas e iglesias de las comunidades rurales. Es el caso de El Porvenir, Técpan y Petatlán. Los pobladores señalan a los miembros de la mafia de la Familia Michoacana.

México hoy 2: Hay una saga a la cual no le he abonado letras recientemente porque usted y yo traemos muchas ollas en la lumbre, pero el tema es bueno y usted pide nuevas palabras: es el eterno “8M”. Insisto, ¿para qué sirve gritar, pintarrajear paredes e insultar a todo varón que se topa en su camino ese día, cuando estas “mujeres”, estos neoentes al día siguiente desaparecen? Literal. Marzo fue de récord: dos asesinatos de mujeres diarios en el país. Abril va por el mismo tono al momento de redactar esta nota. En Puebla, de apenas 33 años, Ana Belén Zamora (se hacía llamar “Bela Rush” en Internet y se dedicaba a cantar rap y hip hop) fue encontrada muerta luego de haber desaparecido 25 días. Tenía huellas visibles de violencia. ¿Una más, una menos? No hay educación y no hay seguridad para nadie.

México hoy 3: Todo el país arde. No hay salvación posible. En Quintana Roo rescataron a 27 niñas/adolescentes que eran prostituidas en Cancún. Las víctimas de trata de blancas y explotación sexual eran oriundas de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima, Tabasco, Veracruz... Es decir, lo mismo de siempre y lo que se arrastra: un sur siempre atrasado y sin visos de mejoría a corto tiempo.

México hoy 4: Hay innumerables versiones y glosas del siguiente libro, “El Arte de la Guerra”, atribuido a Sun Tzu. En el colmo de la tergiversación de dichos materiales, existen versiones de este arte de la guerra para políticos, empresarios, amas de casa, líderes, agentes de bolsa y un largo etcétera. Es decir, le “hacen decir” cosas que el libro original no dice. He comprado una edición nueva de un traductor norteamericano, el cual ha hecho una versión limpia, dura y pulcra. Es Stephen F. Kaufman.

México hoy 5: Todo “El Arte de la Guerra” es para memorizarlo y ponerlo en práctica. Le transcribo un fragmento aleatoriamente: “En los tiempos antiguos, los guerreros se hacían imbatibles practicando constantemente. Sabiendo que nunca podrían llegar a ser invencibles, sus esfuerzos, no obstante, les permitían ver la vulnerabilidad de sus presuntas víctimas”. Y en la política, como en cualquier otro campo del quehacer humano, es necesario lo anterior: practicar, intentarlo todo con miras a solucionar este monumental problema en que se ha convertido la violencia urbana.

México hoy 6: Pero se debe practicar en el terreno, en el campo de batalla... no en las redes virtuales que todo lo pudren. Es el caso extremo de nuestro vecino regiomontano Samuel García, quien “gobierna” desde las redes sociales mientras su Estado arde. Siguen los secuestros masivos. Ahora fueron plagiados 12 albañiles por criminales (521 personas fueron secuestrados en marzo en el país, un récord) en Anáhuac. En Chihuahua hubo una masacre de ocho personas desmembradas...

¿Qué hacer? La inseguridad ya alcanzó a Claudia Sheinbaum. Y no, nada va a cambiar.