Según la Academia, debate es discutir un tema con opiniones diferentes, es decir, disputar, polemizar, contender, etcétera, sin embargo el tipo de debate que organizó el Instituto Electoral de Coahuila el domingo anterior aquí en Saltillo, ¿realmente abonó a la existencia de una institución que regula la vida electoral como un añadido a la organización de elecciones?

El debate es un evento donde los candidatos a un proceso eleccionario se confrontan, tomando en cuenta su ideología en condiciones similares, exponiendo sus propuestas de gobierno.

En el debate pasado el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) propuso un formato que debían cumplir los candidatos a la presidencia municipal de Saltillo, el cual fue armado mediante una profusión de temas en donde algunos de ellos hicieron esfuerzos por desarrollarlos durante el evento, claro, esa energía los delató como personas escasamente preparadas para su proceso, con todo y que los temas fueron leídos y los ubica como desconocedores de las tareas que le corresponde al municipio cumplir.

El Partido del Trabajo (PT) presentó a una candidata con una actitud frontal desde el inicio en lugar de tratar de convencer con la viabilidad de determinadas propuestas en razón de la cortedad del presupuesto que limitaría completar para las obras.

En cuanto a la candidata del Partido Verde, su exposición resultó un desastre, pues a pesar de que solo se trataba de leer lo que le enviaron, lo hizo mal, tanto que algunos de los papeles de apoyo no conservaron una secuencia lógica para explicarlos guardando, en ocasiones, un silencio desesperante que contribuyó a deshacer su participación.

La candidata de Morena utilizó el tiempo en ofrecer generalidades a pesar de las facilidades que tiene para hablar en público, cayendo en frases como el señalar que la ciudadanía es para gobernar, y en donde tal vez quiso decir, lo cual es muy distinto, que en el municipio se requiere de la participación ciudadana.

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) en su lectura hizo patente su distancia con su propia memoria.

El candidato de Movimiento Ciudadano utilizó un lenguaje marcado por lo subliminal, dijo que él no es político, nada más que la naturaleza del puesto de alcalde es política, además de administrador. Igualmente expresó que para él no eran necesarios papeles de apoyo para su intervención y lo único que demostró fue una rutina empírica adosada de opiniones laxas, ya que para que sus argumentos fueran contundentes se requería de apreciaciones de carácter técnico, que desde luego no las tenía, por lo que sí era necesaria la utilización de documentos que probaran sus dichos y que el utilizarlos no lo hacía menos inteligente.

El candidato por parte de la alianza que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y no por tratarse de ese partido político, fue el único que realmente ofreció propuestas congruentes mediante una estructura bien planeada que deberá desarrollar durante su periodo, considerando su triunfo, lo único reprobable fue cuando al término de su intervención, tratando de convencer al poco público que lo siguió por las redes sociales, mencionó con vehemencia que se partiría la madre por Saltillo, expresión que lo hizo caer en una vulgaridad y que hacerlo al final seguramente provocó en el público una sensación de quedarse con un mal sabor de boca, lo que puede incidir en una resta de puntos en lugar de puntos efectivos.

Regresando al multicitado debate, en donde también se prohibió interactuar entre los candidatos, el IEC incumplió con una de las funciones naturales de lo que es un debate. Del mismo modo, ¿cuál fue la razón por la que no se aceptó la transmisión por medios televisivos y solo por su página web que técnicamente fue pésima? Esa decisión provocó que una gran parte ciudadana se “perdiera” el programa donde pudo haber obtenido puntos de apoyo que les dieran luz para el día de la elección.

En suma, un debate donde no hubo debate y sí uno de los peores días que nos endilgó el IEC echándonos a perder el domingo. No se vale.

