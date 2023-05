El teatro del absurdo y la ‘desmemoria’ nuestra

No logro imaginar las dimensiones de nuestra realidad cuando veo las noticias. Sólo durante esta semana el recuento es de horror: un doble feminicidio en Ramos Arizpe; la ex fiscal de Tijuana encuentra muerto a su hijo desaparecido; Ceci Flores, madre buscadora, informó que los restos humanos hallados no corresponden a los de su hijo; hace unos días, otra madre buscadora, Teresa Magueyal, fue asesinada en Sinaloa. En esta semana, también, leí un libro de obras de teatro titulado “La desmemoria de los cuerpos” (UAdeC, 2022) del dramaturgo regiomontano Josepablo Díaz. Su mundo literario es un espejo de este mundo de muertos, de crisis económicas interminables, de muestras de ADN sin identificar. Quizá desde la literatura los esfuerzos del realismo no siempre son suficientes o se ven rebasados en la tarea de evidenciar lo que vivimos. Me sorprendió la propuesta de Josepablo al plantear estos problemas desde el llamado “Teatro del absurdo”. El movimiento artístico surgió el siglo pasado luego de las guerras mundiales y denunciaba lo absurda que era la existencia en medio de la destrucción, la crisis y la desesperanza. Las piezas dramáticas, como las de Samuel Beckett, Eugène Ionesco y otros tantos, presentaban escenas repetitivas, diálogos sin sentido, casi oníricos, donde aparentemente no pasa nada, pero pasa todo.