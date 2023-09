El Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos en Los Ángeles, un evento desangelado

Los angelinos llenan las calles del segundo lugar en el mundo con mayor número de mexicanos, así nos “venden” esta ciudad californiana. Las políticas públicas del Gobierno Federal en materia turística, al menos en torno a los Pueblos Mágicos, están viviendo del prestigio de la marca que afortunadamente aún no se colapsa en medio de estadísticas infladas, donde el oxígeno para la sobrevivencia lo brinda la ciudadanía, ya que los funcionarios de todos los niveles pasan, pero los ciudadanos y emprendimientos se quedan y sostienen las economías domésticas de los municipios y comunidades con este distintivo.

Hay autoridades locales que hacen alianza con los ciudadanos; hay otras que intentan todo por desmerecerlas, como las de Mineral del Carbón, en el Estado de México, que como golpe político clausuran negocios establecidos por presuntas irregularidades.

Lo irregular es que el Gobierno Federal se adorne con los dineros de los gobiernos estatales que apuestan con no poca participación económica en eventos como el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos realizado del 22 al 24 de septiembre de este año en un local cuya fachada da testimonio de glorias pasadas, pero cuyo interior no fue digno para albergar a las representaciones de la gran mayoría de entidades federativas que se dieron cita en el lugar. Por ejemplo, no había un sistema visible de extintores en caso de incendio.

Estuvieron la gobernadora de Tlaxcala, la esposa del gobernador de Puebla, el gobernador de Morelos y muchos alcaldes municipales incluyendo el de Santiago y el de Bustamante, Nuevo León. En estands pequeños en los que de manera abigarrada se mostraron algunos elementos fotográficos, pocos videos, vestimenta y artesanías, fueron los expositores los que casi llenaron el modesto espacio. Lo triste es que hubo muy poca afluencia de visitantes, como también fue poca la presencia de los negociadores de agencias de tours, quedándose muchas citas presenciales por llevarse a cabo, aunque seguramente cuando se informen oficialmente los logros de este desangelado tianguis, los números serán alegres.

Proveedores locales ofrecieron las comidas mexicanas que consumimos los asistentes a este tianguis. El anterior tianguis con carácter internacional se realizó en Barcelona, España, con mayores gastos y menores alcances, pero en el tianguis de Los Ángeles también estuvo ausente una campaña de comunicación para que los angelinos llenaran el pequeño espacio y se viera rebasado por los asistentes y los expositores.

No es mi estilo escribir haciendo críticas, pero en el caso de este tianguis varias situaciones, me parecen, dibujan su calidad; detalles como sanitarios inadecuados, porque es difícil que en instalaciones viejas y sin la restauración adecuada puedan dar el servicio correcto. A diferencia, recordé el buen ejemplo de los sanitarios de las localidades de Aguascalientes, nada semejantes a los del lugar sede en el que no había suficiente personal para su atención.

A la presidenta de uno de los comités ciudadanos presentes le hurtaron varios cientos de dólares de un bolso que dejó en el estand de su estado, y el sitio para escuchar a los ponentes o para ver conferencias virtuales no tenía la mínima privacidad para que los saberes ofrecidos pudieran ser aprovechados.

El titular federal de turismo apareció en la inauguración y no volvió a presentarse durante ese día. En paralelo brillaron algunos esfuerzos ciudadanos loables como los de la Fundación Mundo Maya. Estuvo ausente el Gobierno de Chiapas, seguramente porque no vieron un retorno a la inversión que significaba participar en este tianguis. Felicito a los integrantes de comités ciudadanos que acudieron pagando su transportación y hospedaje. Ellos y los gobiernos estatales presentes fueron los héroes del tianguis que espero se repita en Los Ángeles con una mejor organización.