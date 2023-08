En la ciudad de León, Guanajuato, hay un crecimiento notable. Grandes emprendimientos, pero una movilidad funesta. También se percibe la inseguridad en los rostros de la gente que camina en las calles de la zona centro.

Recuerdo vivamente cuando un 5 de junio fui asaltado en la carretera hacia la ciudad de Guanajuato, dentro del tramo correspondiente a León, y la ocasión en que en un santiamén me robaron las maletas afuera de un restaurante de franquicia estadounidense. Pero León, es León, con su pujante actividad económica puntera en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Ciudadanía organizada para el bien de los Pueblos Mágicos

Acudí a la ceremonia de primera piedra del nuevo Parque Metropolitano Poniente, al que pusieron como nombre “La reserva”. Fue un acto político con las porras alineadas a los actores políticos de mayor importancia que estuvieron presentes. Este joven de 42 años es una figura representativa del Partido Acción Nacional.

La creación de parques urbanos, llamados también bosques urbanos, es una estrategia de gran valor para las ciudades desbordadas de asfalto y contaminación. El experimentado urbanista Rubén Pesci, presidente del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, los ha promovido en ciudades metropolitanas. De hecho, tiene la idea de convencer a los mexicanos de salvaguardar los relictos de bosque de la Ciudad de México, de los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala y del Estado de México bajo el proyecto que bautizó como “El corazón de México”.

En Guanajuato el bosque existe en su escasa sierra. Alguna vez acompañé a Marisa Ortiz, titular de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, a un recorrido por pueblos serranos, y fui testigo del interés estatal en la reforestación.

TE PUEDE INTERESAR: Las diferencias sociales en México: desafíos y oportunidades de la Industria 4.0

Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa panista de León, Guanajuato, expresa que su gobierno trabaja todos los días y que se encuentra concertando tres parques urbanos. Se observan con claridad sus expectativas políticas. Al menos pretende ser gobernadora de Guanajuato una persona que tiene interés en el medio ambiente. Explicó que el Parque Metropolitano Oriente tendrá un contenido educativo.

Sin embargo, será una proeza si se logra que los 16 mil árboles que se plantarán puedan sobrevivir, porque se requerirá de una georreferenciación precisa y un seguimiento puntual de riego para que prosperen, y es que la plantación será en un predio que no hace mucho fue un tiradero a cielo abierto. Habrá que enriquecer la tierra con abono orgánico y plantar los árboles –que no plántulas– en una temporada adecuada.

En un espaldarazo evidente para la alcaldesa, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez despotricó contra el Gobierno Federal, del que dijo que en su gestión sólo había sido apoyada la construcción de un puente a pesar de que Guanajuato representa la sexta economía de México y ofrece impuestos suficientes para tener una mejor devolución de lo recaudado.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Maya, el mayor crimen ecológico y arqueológico de AMLO

Ese 22 de agosto por la noche, irrumpieron Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes en el Poliforum de León compartiendo sus conocimientos en materia de salud, programas sociales, educación y cultura. Paredes, de más edad y con la experiencia de haber gobernado Tlaxcala, quizá podría tener mejor información, pero no acaba de conectar con los potenciales electores, y no le ayuda mucho el gritón presidente de su partido; Gálvez, más coloquial y en tierras panistas, seguramente llevó mano en esta reunión multitudinaria.

Gálvez es atrevida y ya anunció que, en caso de ser la ungida por el Frente Amplio, se acercará a Dante Delgado, quien tiene planes independientes y con el que no logrará nada. Se ha dicho que Claudia Sheinbaum es conocedora de los temas medioambientales; tal vez esos no los domine la hidalguense. Me gustaría saber los proyectos para el país que tienen estas dos mujeres en materia de energías renovables y de innovación. Conocer lo que planearían para fortalecer los bosques si llegaran a ser presidenta de la República.