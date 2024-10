El traspaso de la presidencia de José María Fraustro a la recepción de Javier Díaz

El método de revisión en forma sucinta de los papeles que demuestran el estado que guarda una administración pública que deja el poder a otra que entra en funciones, se lleva a cabo en términos ligeros basados en generalidades, haciéndolo caer en una obsolescencia ya que en ocasiones con el transcurso del tiempo suceden acciones provenientes que no se detectan durante la entrega recepción.

Bajo esas circunstancias, un equipo de transición por parte del alcalde entrante trabaja conjuntamente con empleados municipales con el fin de empatar criterios de manera que no existan dudas del trabajo realizado del periodo que termina y se deje a salvo cualquier discrepancia que esperemos así sea, pues por lo general cuando los alcaldes son del mismo partido político, en términos de entrega recepción, emiten declaraciones conjuntas en el sentido de que la revisión terminó sin anomalías sobre todo en el manejo de los dineros, por lo que es deseable que el corte final de caja no sea en realidad un corte a la caja, que no es lo mismo precisamente.

Los nombres hasta ahora anunciados del equipo entrante lo conforman algunas personas que con experiencia se entrelacen con elementos jóvenes quienes seguramente poseen un sustento académico, y que sobre la marcha adquieran madurez y temple firmes descartando poses prepotentes de manera que laboren con rectitud y no con frivolidad solo por tener la suerte de ser amigos del alcalde.

Algunos de los divulgados son: Alberto Salinas cuya trascendencia a la sociedad es que se trata de un prominente restaurantero; Lissette Álvarez Cuellar con vasta experiencia en asuntos de carácter oficial; Antonio Nerio Maltos más conocido en otra región del Estado, y otros como César Iván Moreno; Fernando García López; Alfonso González Vélez; María de Jesús Ramírez Hernández; Patricia Alejandra Peña Aguirre y Víctor de la Rosa Martínez quienes al parecer su presencia dentro del ámbito del gobierno municipal sus caras son desconocidas, por lo que es importante otorgarles el beneficio de la duda hasta que demuestren tener capacidad para discernir el establecimiento de estrategias que lleven a solucionar problemas sin dañar la estructura oficial y se adquiera un liderazgo efectivo, pues para algunos de ellos será un espacio formativo.

Señor Presidente Municipal Electo de Saltillo, su equipo de trabajo debe constituir un enjambre de brazos fuertes que ayuden a sostenerlo, pues le recuerdo que usted será el alcalde de la capital de Coahuila, una ciudad pujante de un millón de habitantes, y como tal su conducción deberá contribuir a dar resultados positivos en los renglones correspondientes a la seguridad pública, al manejo inmaculado de los recursos económicos que los contribuyentes enteran al ente municipal y que algunos lo hacen con sacrificios, a conducir un municipio que camine cumpliendo a cabalidad con todas sus atribuciones, promover una alcaldía que transfiera respeto a la ciudadanía que es la que les paga su sueldo para que vivan junto con sus familias, asimismo actuar con máxima responsabilidad con el fin de no dar lugar a una vergüenza pública por lo que debe reverenciar al puesto que los votantes le dieron por considerarlo apto para ocupar ese lugar.

Señor Díaz: usted ha dado pasos importantes en su vida con éxito, ahora en esta nueva etapa con la juventud por delante, existe confianza que su trabajo lo realizará con estándares de buen gobierno por lo que hay que tener cuidado con las equivocaciones políticas, pues recuerde lo que dice Maquiavelo “la política es el arte del engaño”.

Si quiere continuar por el camino del servicio público necesita ser un presidente municipal proactivo, de lo contrario permaneciendo inmóvil se puede convertir en una persona como si estuviera mucho tiempo dentro del agua y si es así se puede ahogar.

Sin embargo no lo creemos, usted si sabe deslizarse en el agua. Y ganar.



Se lo digo EN SERIO.

