Elecciones y sorpresas en Coahuila

Decía Margaret Thatcher: “No olvidemos nunca esta verdad fundamental: el estado no tiene más dinero, que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el estado quiere gastar más dinero, sólo puede hacer endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. No hay ‘dinero público’, solo hay dinero de los contribuyentes”.

Lo anterior viene a referencia en relación a la dinámica que se vive en el estado en relación a las fuentes de financiamiento de las campañas políticas que en esta tierra son folclóricas y raras, por aquello de la ruptura local de partidos y alianza federal al mismo tiempo.

Derroche de propaganda en los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD federal y en las alcaldías de PRI, PRD y UDC. Circulan los candidatos al Senado con un convoy de camionetas de lujo en un contraste con los barrios del subdesarrollo, que ellos mismos contribuyeron a condenar.

Ahí va Riquelme con su permanente cara de enojo, diciendo que ahora sí va a cumplir a los ciudadanos, sin recordar que para llegar a la gubernatura tuvo que recurrir a un fraude descomunal y ya montado en la gerencia de negocios, se dedicó a seguir endeudando al estado y a incrementar sus mieses en La Laguna y en Parras y acompañado de una recluta novata que aún no sabe las competencias que tiene el Senado, como si una cara bonita lo resolviera todo.

Sabedor que tiene en la bolsa un lugar en el Senado, Riquelme ni siquiera se toma la molestia de hablar en los mítines siempre acompañado de los candidatos a diputado y alcaldes correspondientes, que son los únicos que lo aplauden.

Por su parte, en las alcaldías algo raro está sucediendo, ya que no se respira el aire del triunfo como hace 3 años.

En Torreón y ante la imposición a favor de Román Cepeda, la ciudadanía no está asistiendo a los eventos y cada día surgen más trapacerías del alcalde en campaña. Alertados desde el gobierno estatal están trabajando a marchas forzadas a fin de concluir la obra comprometida del Giro Independencia, sin embargo, las fricciones entre el equipo provocan fuego amigo. Por otra parte, Shamir Fernández, a quienes los de la M, tratan de traidor, avanza pian pianito ante las torpezas del candidato del PRI y sobre todo porque a saber que tiene aliados en el PAN, PRI y ahora con Morena, ha logrado sumar esfuerzos con el grupo del candidato a senador Luis Fernando Salazar. Se espera un final de fotografía en esta ciudad siempre calentada en los procesos electorales.

Por lo que hace a Piedras Negras y ante el fiasco de administración de Normita Treviño, a la par del crecimiento desmedido de las mieses de su familia, la ciudadanía se está cargando al lado del PT-Morena en un ejercicio conocido para esa perla fronteriza, ya que hay que recordar que la candidata a alcaldesa del PRI fue derrotada por Morena hace 6 años ante una administración truculenta y déspota de Sonia Villarreal y las cosas se pueden repetir.

Vamos por partes, hace tres años Normita fue alcaldesa debido a que la fuerza obrera de los Leocadios y una campaña inteligente de éstos pudo derrotar a Bres, que era el objetivo.

Pero resulta que la alcaldesa traicionó a sus amigos, porque éstos le pidieron que guardara las formas debido al saqueo y la asignación de obras que la alcaldesa hacía a su familia sin mediar ningún concurso (se habla de 34 millones de pesos).

Por su parte, Jacobo Rodríguez dio la sorpresa hace 3 años con 15 mil 300 votos vs 19 mil de la candidata del PRI, máxime que en esa elección iba solo con el PT. Sin duda que, como decía mi abuela, nada es más caro que el capricho.

En Monclova, el candidato del PAN, si bien es cierto no va en caballo de hacienda y tendrá voto dividido, se avizora un triunfo muy cerrado, pero ayuda que Theo Kalionchiz sea el candidato a diputado por ese distrito.

Para Saltillo se habla de una aplanadora por parte del nadador Díaz, sobre todo considerando que fue titular de la secretaría de repartir despensas y, aunque ajeno a la gente, su campaña está reforzada por los dos candidatos a la diputación federal, Bueno y Jericó, y porque la maquinaria en la ciudad está bien aceitada debido a que se está disponiendo de dinero etiquetado para obras derivadas del ISN en esa campaña, incluso el candidato Díaz anda anunciando que hará la ampliación del Nazario Ortiz, ¿pues no que el gober echado pa’ delante ya anda en eso?. Otro sí. Dice Kissinger: “Vivimos en un tiempo maravilloso en donde el fuerte es débil debido a sus escrúpulos y el débil se fortalece debido a su audacia”. Sí vale.