En la sobrerrepresentación, ahora sí vénganme con que la ley es la ley: AMLO

López Obrador lleva todo el sexenio diciendo que el concepto de Justicia debe estar por encima de la aplicación literal de las leyes. “No me vengan con que la ley es la ley” fue la frase presidencial que se volvió referencia recurrente porque engloba esta manera de pensar.

Sin embargo, en el debate de la sobrerrepresentación, López Obrador está contradiciendo su mandamiento estrella: ahora sí quiere que le vengan con que la ley es la ley, y que el INE y el Tribunal Electoral apliquen la lectura textual de un sólo renglón de la Constitución para que Morena y sus aliados puedan tener el 75 por ciento de los diputados cuando sólo obtuvieron en las urnas el 55 por ciento de los votos para el Congreso.

No me voy a meter a la discusión jurídica del asunto. Esa la dejo a los especialistas. Me concentro en el concepto de Justicia al que tanto alude el Presidente para erguir el pecho y presentarse como un patriarca magnánimo que rechaza a los truculentos abogados

¿Es justo que la coalición gobernante tenga el 75 por ciento de los diputados si sólo obtuvo el 55 por ciento de los votos?

Suena a abuso, a agandalle.

Pero hay algo peor que refleja con más nitidez el tamaño de la injusticia: la oposición consiguió el 42 por ciento de los votos (hubo poco más de 3 por ciento de nulos), pero el Presidente y sus aliados sólo quieren que les asignen el 25 por ciento de los diputados.

En números. La oposición obtuvo 24 millones de votos. El 42 por ciento del total. Le quieren dar sólo el 25 por ciento de los diputados. Esto equivale a desaparecer 10 millones de los 24 millones de votos que obtuvo la oposición. Es borrar del mapa de la democracia mexicana a 10 millones de ciudadanos que confiaron en las instituciones electorales y fueron a votar en junio pasado.

No es sólo darle más al que tiene mucho y no se lo ganó. Es darle menos al que tiene poco y sí se lo ganó. ¿Ese es el concepto de justicia del Presidente? ¿O ahora sí que vengan los abogados leguleyos y desplieguen su muestrario de truculencias para servir al oficialismo? ¿En qué quedamos?

El debate de la sobrerrepresentación no debe tener en el centro al duelo de poder de las élites (si AMLO y Sheinbaum van a tener mayoría para cambiar la Constitución a su antojo, si la merecen, si arrasaron, si no arrasaron tanto, si no la merecen, si la oposición y sus líderes). Esas “venciditas” en la élite del poder nublan recordar de qué debe tratarse todo esto:

El debate debe tener en el centro a los ciudadanos, a los votantes, a los mexicanos que son el corazón mismo de la democracia, una democracia que exige que todas las voces estén representadas y sean escuchadas y, en especial, que las minorías sean protegidas. Rasurarle 10 millones de votos a una minoría es exactamente lo contrario.