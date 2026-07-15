Entre ‘Evil Dead’ y ‘La última profecía’

Corría el año de 1981 cuando un joven cineasta oriundo del estado norteamericano de

Michigan, de nombre Sam Raimi, hizo historia al estrenar el clásico del género del

terror “Evil Dead”.

Realizada con un presupuesto aproximado de 350 mil dólares, la cinta alcanzó en muy poco tiempo el status “de culto” puesto que tomó la estafeta de otro clásico del cine independiente de terror de los Estados Unidos como lo fue “La noche de los muertos vivientes”, realizada en 1968 por otro visionario cineasta como George A. Romero. Con pocos recursos y filmando muy lejos de Hollywood (en el caso de Romero en el estado de Pittsburgh) contaba la historia de un grupo de jóvenes senderistas que se topan con una cabaña en medio de un bosque, donde lo que menos esperan es liberar a unos demonios al invocarlos sin querer con un libro que ahí encuentran.

Aunque en su momento no tuvo estreno en México, su secuela de 1987 sí llegó a las salas de cine del país bajo el título de “El despertar del diablo” pero salvo quienes teníamos nociones del fenómeno en el que se había convertido en el vecino del país del norte, contrarrestando con su “gore” (violencia gráfica visceral y sangrienta) al más popular y comercial del “slasher” (asesinos en serie), los grandes públicos no la hicieron en el mapa, al grado de que la película que cerró la trilogía inicial de Raimi de 1993 “Army of darkness” no llegó a nuestro país hasta el 2009 en formato DVD.

Luego de una nueva trilogía de películas producidas por el propio Raimi, que incluyó un buen remake del 2013 realizado por el uruguayo Fede Álvarez, el pasado fin de semana se estrenó de manera simultánea un nuevo capítulo de la serie, ahora dirigido por el francés Sébastien Vanicek (“Arácnidos”) y que bajo el título de “Evil Dead: En llamas” respeta la esencia de la original y le imprime su propio sello, al incluir una heroína francesa de nombre Alice (Souheila Yacoub) quien, sin saberlo, llega a formar parte de la familia de un hombre involucrado en la historia original del llamado “Libro de los Muertos” y la maldición que el grupo de senderistas desató.

“Evil Dead: En llamas” deja un buen sabor de boca a los fanáticos de la saga entre los cuales me incluyo, y es buena excusa para recomendar en streaming desde la original de Raimi por HBO hasta “Army of Darkness” en MGM Plus. También en su filmografía están “Posesión” (1981) y “En la boca del terror” (1994), y Disney Plus tiene su catálogo el cierre de la trilogía iniciada con el clásico de 1976 “La profecía”, de Richard Donner, que bajo el título de “La última profecía” (Graham Baker, 1981) sobresale por la presencia del recién fallecido Sam Neill como Anticristo.

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