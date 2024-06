Entre la continuidad y el cambio

El pasado lunes 27 se estrenó en el horario estelar de Unicable y poco después por el canal Nueve de Televisa a la medianoche la novena temporada de la serie ‘El Señor de los Cielos’.

Parece increíble, pero 11 años después del inicio de esta narcoserie pareciera no tener fin a pesar de que su protagonista central, el actor sinaloense Rafael Amaya, estuvo ausente cuando menos una de sus temporadas por haber sido público su problema de adicción a las drogas, mientras que en total contraste el actor Mauricio Ochmann, quien interpretaba el personaje de “El Chema” y posteriormente tuvo su propia serie como protagonista con el “spinoff” del 2016 de esta misma, prefirió desistir a trabajar en más temporadas cuando, según sus propias palabras, un niño se le acercó a pedirle un autógrafo por admirar su personaje en la serie cuando en teoría la serie es apta sólo para adultos.

Lo triste es que Ochmann es una excepción a la regla de otros actores como por ejemplo Itatí Cantoral, quien a pesar de que como Ochmann es madre de familia no dudó en aceptar ser parte de la novena temporada de “El Señor de los Cielos”, y es que si seguimos la dinámica de aquellos que justifican que Peso Pluma o cualquiera de los exponentes del género de los “corridos tumbados”, si es lo que la gente pide y, por lo tanto, “es lo que vende”, pues no hay que dudar en llenarse los bolsillos de productos que entre más sigan proliferando y no haya sanciones como en algún momento hubo de la Secretaría de Gobernación por sus contenidos pues se normaliza, y todavía peor, se aplaude el asunto.

En ese contexto, lo que sí vale la pena aplaudir es que la protagonista de una de las telenovelas en el horario estelar de la mencionada Televisa, “El Amor no tiene Receta”, Claudia Martín, además de ser una chef que da título a la historia es una madre buscadora que perdió a su hija tras haber sido vendida por su propio padre (Hugo Catalán) a una red de traficantes de niños, haciéndose evidente como en todo melodrama tradicional la línea entre los personajes buenos y malos de la misma, pero lo que sí nos hace ruido en una trama que debido a que incluye precisamente a niños se justifique que sea una telenovela “familiar”, cuando también no está exenta de sexo, drogas y más que rock and roll.

Hablando de drogas y rock and roll, el streaming no se queda atrás, ya que las series más exitosas en las últimas semanas de manufactura mexicana están desde “La Guzmán”, por Netflix, y “¿Quién lo mató?”, por Prime Video, tienen propuestas no muy diferentes.

Dicho esto, como espectadores tanto de series o telenovelas por cable, streaming o señal libre, así como sucede con las votaciones que tienen lugar en todo nuestro país el día de hoy, vale la pena cuestionarnos si estamos satisfechos con los productos a los que tanto nosotros como nuestra familia estamos expuestos, si ese “entretenimiento” es realmente el que nos merecemos o aspiramos a algo más.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com