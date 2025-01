POLITICÓN: Coahuila: ‘Siembra’ de candidatos judiciales, entre rumores y realidades

I. POLÍTICA FICCIÓN I

Ahora que tanto se habla de elección de jueces en México, es importante tener clara una de las reglas establecidas en la Constitución, a partir del capricho... ¡perdón!, de la iniciativa enviada al Poder Legislativo por Andrés Manuel López Obrador : está prohibida, expresamente, la participación de los partidos políticos en la elección de ministros, magistrados y jueces, tanto a nivel federal como local. Nadie cree, sin embargo, que los partidos −y los gobiernos detrás de ellos− vayan a inhibirse porque la Constitución les prohíba participar. Al contrario, todo mundo tiene claro que quienes se alcen con el triunfo el próximo 1 de junio, será gracias al apoyo de los partidos.

II. POLÍTICA FICCIÓN II

De hecho, en Coahuila ya circulan versiones sobre la “siembra” de candidaturas, cercanas a grupos de interés locales, en la elección judicial federal, cuya etapa de registro ya concluyó y pronto quedarán depuradas las listas finales de aspirantes. En ese contexto, nos aseguran, hay quienes ya presumen de contar “con todo el apoyo” de estructuras partidistas, poderosos personajes de la política local y hasta medios de comunicación. ¿Será?

III. AFTER PARTY

Uno de los misterios que envolvió el fin del año 2024 −y aún prevalece− es el relativo a la (probable) ampliación del horario de venta de bebidas alcohólicas en Coahuila. La duda surge de un hecho puntual: el Congreso del Estado aprobó en diciembre una reforma a la Ley de Hacienda −que ya está en vigor− para que la Secretaría de Finanzas , a cargo de José Antonio Gutiérrez, cobre un derecho nuevo: la extensión −hasta por dos horas− en el horario de venta de alcohol. Sin embargo, por razones que no están claras, no se reformó la Ley de Alcoholes, lo cual arroja un resultado paradójico: aunque la norma está en vigor, aún no puede aplicarse.

IV. ¿HABÍA QUE PEDIR PERMISO?

Pese a lo anterior, múltiples voces aseguran que en Saltillo el “horario extendido” funciona desde hace tiempo, sin necesidad de reformas legales ni pago de derechos... o al menos no de manera formal. Y, de acuerdo con lo que se dice, no se trata de una ni dos horas, sino de algo como lo que ocurría antaño en los cines: permanencia voluntaria. Las versiones son tantas que se antoja decir aquello de “si el río suena”... la gran duda es si las autoridades encargadas de poner orden en este tema están escuchando el ruido...

V. AYUNTAMIENTO DIGITAL

El alcalde Javier Díaz le dio una manita de gato al chatbot municipal, esa herramienta virtual que hasta ahora sólo servía para reportar baches y fallas en servicios públicos. La actualización promete facilitar la vida a los saltillenses: desde consultar el predial hasta realizar diversos trámites sin hacer filas ni perder tiempo en oficinas. La idea suena bien: usar la tecnología para hacer más eficiente la administración pública. Y aunque algunos veteranos de la burocracia municipal se muestran escépticos, el equipo de Díaz confía en que esta herramienta transformará la relación entre ciudadanos y gobierno.

VI. LA PRUEBA CIUDADANA

La apuesta por WhatsApp como plataforma de servicios municipales tiene sentido: es una app que todos conocemos y usamos. Pero el verdadero reto no es la tecnología, sino la respuesta: ¿qué tan rápido atenderán los reportes?, ¿realmente se agilizarán los trámites? Los saltillenses ya han visto muchas innovaciones quedarse a medias. Esta vez, el éxito no depende del robot, sino de los funcionarios detrás de la pantalla. La modernidad está bien, pero sólo si se acompaña de resultados.

VII. CONFIADOS EN EL OLVIDO

La gestión de Chema Fraustro terminó como comenzó: entre quejas por el mal estado de las calles y obras insignia que resultaron pesadillas urbanas, como Paseo Capital y la rehabilitación de General Cepeda. Los funcionarios salientes respiran tranquilos, confiando en que la hermandad partidista sepultará cualquier consecuencia jurídica. Sin embargo, las voces inconformes persisten y ahora, curiosamente, encuentran eco en los nuevos funcionarios que, entre murmullos de oficina, no pueden ocultar su asombro ante el desorden heredado. Las paredes tienen oídos y las irregularidades, memoria.

VIII. ¿QUIÉN CONTROLÓ EL FESTÍN?

Los murmullos sobre la asignación de contratos en la administración anterior crecen como la espuma... Una legisladora local, se asegura, tenía la llave maestra del presupuesto municipal, desde la obra pública hasta los servicios más básicos. En coordinación con el extesorero decidían quiénes entraban al festín de los recursos públicos y, por supuesto, quiénes se beneficiaban. Nadie se atreve a decirlo abiertamente porque en el Poder Legislativo tienen oídos sensibles, pero en los pasillos de la alcaldía los susurros se multiplican.

IX. ¡Y QUE SE ACTIVAN!