Entrevista laboral: Por qué a los recién graduados se les dificulta obtener un trabajo

He platicado con varios directores de empresas que manifiestan una gran preocupación por la falta de habilidades de los recién graduados durante la selección laboral. Manifiestan que, al ser entrevistados, algunas personas desconocen el objetivo de la compañía o no comprenden de qué manera podrían contribuir al cumplimiento de la misión de la organización.

Algunos carecen de destrezas comunicativas y sociales para ser seleccionados para el cargo, como no mirar a los ojos al conversar, limitado vocabulario para expresar sus ideas y hasta muestran inseguridad al saludo de mano. Muchos de ellos no conocen sus fortalezas o cualidades profesionales y no están seguros de ejercer con éxito sus funciones profesionales, incluso varios de ellos son acompañados por sus padres para sentirse protegidos.

Esta percepción no implica una falta de capacidad en los jóvenes, sino una desconexión entre lo que las empresas esperan y lo que los graduados están preparados para ofrecer. Razones por las cuales los nuevos graduados tienen dificultades en entrevistas de trabajo:

1) Enfoque académico limitado en habilidades prácticas. Las universidades suelen priorizar la formación técnica y teórica, pero dejan de lado habilidades laborales prácticas, como la preparación para entrevistas o la construcción de una narrativa profesional. En otras palabras, los nuevos graduados no saben cómo traducir sus conocimientos académicos en ejemplos concretos y aplicables al entorno laboral.

2) Baja capacidad de autoconocimiento y comunicación. Los jóvenes pueden ser brillantes técnicamente, pero tienen dificultades para hablar sobre sí mismos y destacar sus logros. Muchos de ellos muestran una baja autoestima y autopercepciones negativas con respecto a sus habilidades.

3) Desconexión entre expectativas laborales y realidad. Muchos de los recién graduados tienden a priorizar la flexibilidad laboral, el propósito y la satisfacción personal, en lugar de los valores tradicionales, como la estabilidad y el compromiso organizacional. Pareciera que los candidatos son los que entrevistan a los directores de la empresa, expresando sus necesidades y expectativas, y no lo que la empresa espera de ellos. En entrevistas, pueden parecer poco comprometidos o no alineados con las necesidades de la empresa si no logran transmitir adecuadamente sus valores.

4) Poca práctica en entrevistas formales. Muchos nuevos graduados han tenido pocas oportunidades de practicar entrevistas laborales en un entorno realista. Sus errores más comunes son: Responder sin enfocarse en las necesidades del empleador o no hacer preguntas relevantes al entrevistador.

5) Exceso de dependencia en las herramientas digitales. Los jóvenes profesionistas están habituados a utilizar plataformas digitales para comunicarse, lo que puede dificultar la fluidez en interacciones cara a cara o en videollamadas formales. La mayoría refleja falta de habilidades interpersonales, como el contacto visual o el lenguaje corporal o adaptarse a contestar preguntas abiertas.

Estos son algunos consejos a universidades, padres y jóvenes para abordar estos problemas:

1) Realizar simulaciones de entrevistas de trabajo con retroalimentación específica.

2) Crear programas sólidos de prácticas profesionales o experiencias laborales tempranas.

3) Prepararse activamente para entrevistas conociendo la empresa y autoconocimiento de las habilidades personales y profesionales

4) Desarrollar competencias interpersonales.

El problema de las entrevistas de trabajo en nuevos graduados no es una cuestión de incapacidad, sino de preparación y enfoque. Las universidades, los jóvenes y las empresas deben colaborar para cerrar esta brecha, asegurando que los nuevos talentos puedan destacar sus habilidades y alinearse con las expectativas del mundo laboral.