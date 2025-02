Estoy contenta y nostálgica. El sueño me hace llorar. La preocupación provoca enojo. ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo?

Me siento nostálgica hoy. Ayer estaba contenta. ¿Será que la nostalgia es una especie de felicidad recordada? No pienso que los tiempos del pasado hayan sido mejores que los tiempos actuales, pero hay recuerdos que tocan fibras. La emoción arraigada en el pasado no se siente igual que la del presente. Mi contentez de ayer se sentía activa, sonriente, platicador. La nostalgia de hoy, mientras que no es tristeza, es pasiva, introspectiva, y provoca el escape de un par de lágrimas. ¿Contexto? Estaba viendo una serie y apenas pasaban los episodios navideños. Me recordé de niña, cuando escuchaba villancicos y miraba los colores de la lámpara girar y proyectarse en el pino plateado, toda la moda en esos tiempos.

Navidad ya pasó, y sin que me diera cuenta siquiera, también pasó la Epifanía y la Candelaria, y curiosamente no probé ni una rosca de reyes ni un tamal. Eso no me causa nostalgia. Me da la impresión que la nostalgia es algo que aparece un poco de la nada, un tanto como pasa con muchas emociones. ¿Tú te das cuenta de lo que provocan ciertas emociones de manera relativamente inexplicable? He observado que el cansancio me puede provocar algo que se parece a la tristeza. También conozco a alguien que cuando se preocupa parece que está enojado. No tan raro, en realidad.

Parte del objetivo de los procesos terapéuticos es ir reconociendo las emociones reales que estamos experimentando para entender lo que nos está sucediendo. Hoy, aunque parece tristeza, lo que realmente necesito es una siesta.

Pero, lo que quería comentar era como podemos estar contentos sin estar alegres. Y vuelvo un poco a mi protesta en contra de quienes predican que debemos sonreir y estar animados a toda hora, moviéndonos en actitud semi-coreografiada al son del agradecimiento por la vida. Hoy estoy contenta, pasivamente y tranquilamente y somnolientamente contenta. Quizás es momento de una pequeña siesta.