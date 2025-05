Fiscalía Ambiental de NL apunta a abogado con experiencia en gobierno e I.P.

Su desempeño profesional como abogado ambientalista ha sido congruente y constante. Primero como responsable del área en Caintra; luego haciéndose cargo de una Sub Secretaría en la dependencia del ramo a nivel estatal y hoy es responsable a nivel mundial de esa tarea en Lamosa. En el análisis de Rogelio aparecen Zulma Espinoza Mata, ex funcionaria de Profepa y ex legisladora del PVEM.

Víctor Jaime Cabrera Medrano, ex sub secretario del gobierno de NL; ex delegado de Profepa en la entidad y párele de contar.

Son las propuestas serias.

CAJÓN DESASTRE:

- La intención de crear esta fiscalía es saludable pero su éxito dependerá de que no sea un botín partidista; que tenga autonomía y “dientes”.

- Obvio, todo esto siempre y cuando su titular sea el más capacitado y con experiencia probada en temas legales, ambientales y de seguridad, tanto en el gobierno como en la I.P.

- Oportunistas políticos, absténganse.

PD:

- El catolicismo mundial está de plácemes por la elección del Papa León XIV, cuyo segundo apellido apareció como primicia en el artículo exclusivo que DETONÓ ayer el Padre Paco, Vicario de la Arquidiócesis de Monterrey:

- Martínez es el apellido materno de Robert Francis Prevost, nuevo líder de 1,400 millones de católicos en todo el mundo.