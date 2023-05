Frank Sinatra y Thalía ... ¿rockera?

Esta semana inició con el aniversario número 25 del fallecimiento del legendario Frank Sinatra lo cual aconteció el 14 de mayo de 1998 en Los Ángeles, California, a los 82 años de edad.

Sinatra, uno de los más grandes intérpretes vocales del siglo XX conocido por lo mismo simplemente como “La Voz”, fue de los primeros cantantes que hizo historia primero en la industria musical y posteriormente en el cine no solo en los musicales sino también en el drama llegando a ganar incluso el Oscar al Mejor Actor de Reparto de 1953 por su trabajo en el clásico “De aquí a la eternidad”, de Fred Zinnemann, a pesar de la leyenda que se manejaba de que ese reconocimiento se le había dado “a modo” por su relación con el crimen organizado de su momento y que inspiró al cineasta de ascendencia italiana como él, Francis Ford Coppola, en el personaje de Johnny Fontane y la situación que involucra a ese cantante como “ahijado” de “El Padrino” que interpreta Marlon Brando.

Pero volviendo a lo musical, es un hecho no solo que Sinatra dejó himnos como “New York, New York” que año con año se escucha en “la Gran Manzana” la noche de Año Nuevo, así como otros tantos entre los que se encuentra “Come Fly With Me”, incluido en una de sus últimas producciones musicales que fue el disco de Duetos de 1994 el cual interpretó con el cantante mexicano Luis Miguel, quien aprovechó el aniversario luctuoso de Sinatra para recordarlo en Instagram a través de la carta que le envió en 1996 cuando develaron la estrella de Luis Mi en el Paseo de la Fama de Hollywood y “La Voz” se refirió a nuestro compatriota como “ ... una voz realmente auténtica, in tremendo talento que no estaba nada mal de verse ...” así como felicitarlo por estarse convirtiendo en una estrella en el camino a la fama.

Así, en lo que las palabras de Sinatra fueron proféticas al coincidir precisamente en los primeros días de la semana con una euforia sorprendente por conseguir boletos para las nuevas fechas de la gira de Luis Miguel 2023, “La Voz” fue recordado de rebote por otro intérprete importante de la música en español: David Summers, vocalista líder de la agrupación rockera “Hombres G” al mencionar a Frank Sinatra como una de sus más grandes influencias y a quien también tuvo el privilegio de conocer personalmente y darle su respectivo autógrafo en el segundo episodio de la miniserie producida y conducida por la cantante Thalía que desde el pasado lunes 15 se encuentra junto a los otros dos episodios que conforman la primera temporada de “Mixtape: EL soundtrack de mi vida” en el catálogo de Paramount Plus.

Coproducida por MTV, y apoyada por lo mismo en imágenes de apoyo del hoy extinto MTV Latino, “Mixtape: El soundtrack de mi vida” nos revela a la popera Thalía como una inesperada rockera quien aprovechando a su vez el apoyo de su esposo y presidente de Sony Music, Tommy Mottola, invita en esta aventura a músicos y cantantes icónicos del memorable movimiento de “Rock en Español” como Charlie Alberti de “Soda Stereo”; Roco de “Maldita Vecindad” y el mencionado Summers, entre otros, con al intención de que nuevas generaciones como las de sus propios hijos tengan conocimiento de esta historia musical que nos une a través de nuestro idioma y debe preservarse, con sus respectivas adaptaciones a los nuevos tiempos y los nuevos ritmos, para la posteridad. Felicidades.

