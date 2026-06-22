Frontera Coahuila-Texas: es un cuello de botella

El comercio internacional entre Estados Unidos y México no ha dejado de crecer desde hace más de tres décadas. El detonante de dicho comportamiento lo conocemos todos: el establecimiento del acuerdo comercial entre nuestros dos países y Canadá.

Tal acuerdo, como lo evidencian las estadísticas de los últimos años, tiene como elemento fundamental a la industria automotriz. Eso implica que las entidades donde ésta se ha asentado con mayor firmeza experimenten flujos comerciales mucho más intensos recientemente.

Es el caso de Coahuila.

El problema con ello es que la infraestructura para el cruce internacional que existe en entidades como la nuestra es mucho menor a la demanda. Y ello ha sido así prácticamente desde el principio.

La ecuación es simple: en Coahuila solamente contamos con cinco puentes internacionales. Cuatro de ellos son vehiculares y uno más ferroviario, pero para efectos del comercio internacional, solamente tres de ellos cuentan: el Piedras Negras II, el ferroviario de esa misma ciudad y el urbano de Acuña.

En contraste, el estado de Tamaulipas dispone de 18 puntos de cruce internacional en total, y de ellos 11 están habilitados para el comercio internacional. Tan sólo la ciudad de Matamoros cuenta con más cruces habilitados para tal propósito que Coahuila.

Pero, como se consigna en el reporte que publicamos en esta edición, el problema no está representado solamente por la infraestructura, sino también por la capacidad de atención del lado estadounidense. La disminución del personal de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ( CBP , por sus siglas en inglés) en los puentes internacionales que unen a Coahuila y Texas ha convertido el trasiego entre ambos países en un viacrucis.

En otras palabras, en la frontera de Coahuila y Texas tenemos un problema doble: la infraestructura es insuficiente de por sí, pero el personal que el Gobierno de los Estados Unidos destina para la atención de las operaciones de comercio internacional en este punto ni siquiera alcanza para atender el flujo para el que sí existe capacidad.