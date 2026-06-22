Coahuila: falta de infraestructura disminuye 60% cruces fronterizos de carga en Piedras Negras

Jesús Ramírez Rangel, presidente de la asociación Port EPN, señaló que la problemática se originó por cuellos de botella que provocaron filas de hasta 10 horas para los transportistas.

La crisis operativa en los cruces fronterizos de Piedras Negras ha generado una disminución del 60 por ciento en el tránsito de transporte de carga hacia los Estados Unidos durante el último año.

De acuerdo con el representante empresarial, la frontera alcanzó el año pasado un pico de 2 mil tráileres diarios con una proyección de crecimiento para llegar a los 3 mil 500 cruces.

Sin embargo, debido a las limitaciones en la infraestructura del lado americano, la cifra cayó actualmente a solo 800 unidades por día, lo que representa un retroceso significativo para el comercio exterior de la región.

También expuso que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) mantiene habilitadas solamente dos casetas para atender la demanda del transporte de carga en Eagle Pass.

Ramírez Rangel explicó que, en los momentos más críticos de la contingencia, solo funcionaba una caseta, lo que extendía las filas de vehículos hasta la zona de la carretera 57.

Señaló que esta situación contrasta con otros puntos fronterizos como Nuevo Laredo, donde existen 15 casetas disponibles para el flujo comercial, mientras que en Acuña también se padece de una infraestructura limitada a un solo carril.

Agregó que la falta de agentes federales en el país vecino es otro factor determinante, ya que puertos como Long Beach o Nueva York absorben la mayor cantidad de personal disponible.

Ante este escenario, la asociación ha enviado peticiones formales a las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores en México, así como a autoridades en Washington D.C. con el objetivo de solicitar un trato proporcional a las dimensiones de la frontera coahuilense y garantizar el personal mínimo para la operación aduanera, según expuso el entrevistado.

“Lo que pedimos es un trato proporcional, no igual, pero sí proporcional al de cualquier otra frontera, que tengamos el mínimo personal disponible. Ya la aduana mexicana se puso las pilas, pero del lado americano sí tenemos estas carencias”, afirmó.

Añadió que la solución de fondo contempla tres etapas, iniciando con la ampliación del Puente Internacional II a 12 carriles, aunque es un proyecto que podría tardar hasta dos años en concretarse.

También comentó que a mediano plazo se busca que la ciudad de Eagle Pass realice inversiones en infraestructura federal para añadir al menos tres casetas adicionales de inspección.

Como medida inmediata, el presidente de Port EPN indicó que los empresarios proponen la instalación de casetas móviles que puedan ser trasladadas desde otros puntos de la frontera para agilizar los cruces de manera temporal.

Asimismo, se busca que el gobierno de Estados Unidos declare una emergencia económica que permita a los tráileres utilizar el puente de Acuña y retornar por la vía federal hacia Eagle Pass, comentó Ramírez Rangel.

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA EN COAHUILA

Respecto al panorama económico estatal, el especialista advirtió que Coahuila presenta indicadores de crecimiento por debajo de entidades vecinas como Nuevo León o Chihuahua.

Esta situación se atribuye a una excesiva dependencia de la industria automotriz, la cual enfrenta actualmente retos por la incertidumbre arancelaria y la competencia de mercados extranjeros, señaló.

Ramírez Rangel consideró que la política económica del estado ha carecido de una diversificación eficiente, lo que deja a la entidad vulnerable ante crisis sectoriales específicas.

“Parece un discurso muy fácil echarle la culpa a Trump, echarle la culpa a la guerra en Irán, cuando otros sí están creciendo”, aseguró.

Finalmente, hizo un llamado a profesionalizar las estrategias de desarrollo económico en la entidad, separando la gestión técnica de los intereses políticos o partidistas y reiteró que es necesario priorizar el interés general de los ciudadanos sobre las estructuras políticas para recuperar el ritmo de crecimiento en la región.