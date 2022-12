Nos enfrentamos a un grupo mayoritario de adolescentes con serios problemas de salud mental, sufriendo niveles altos de ansiedad, depresión e ideación suicida. En un estudio titulado Low self-esteem and its association with anxiety, depression, and suicidal ideation in vietnamese secondary school students: a cross-sectional study (Baja autoestima y su asociación con la ansiedad, la depresión y la ideación ...