Gustavo Cerati, Coldplay y Luis Miguel

El fin de agosto llega con la noticia de que el legendario cantante argentino Gustavo Cerati, quien hubiera cumplido 65 años de edad el pasado día 11, será protagonista de un próximo documental,

Esto es cuando menos lo que dio a conocer la cadena D News que es la que el próximo 5 de septiembre estrenará el documental titulado simplemente “Cerati” en el cual biógrafos, colegas y amigos del vocalista de la no menos icónica banda de rock argentina Soda Stereo darán información hasta ahora inédita en un total de cuatro capítulos y al que muy probablemente sus fanáticos podrán tener acceso en México por You Tube.

Siguiendo con el fin de mes pero también casi también del verano, la semana en la que la nota mayor la dio la agrupación británica Oasis con su anunciado regreso a los escenarios en una gira para el año próximo, quienes están cerrando esta temporada veraniega con broche de oro son sus compatriotas de Coldplay ya que según el reporte mensual de Billboard su gira “Music for the Spheres”, que a la fecha ha acumulado en dos años y medio 156 conciertos a lo largo de cuatro continentes se mantiene en el número 1 de ventas al recaudar 72.2 millones de dólares con la venta de 575 mil boletos para 11 conciertos a lo largo del mes de julio para sobrepasar así 1 Billón de dólares de ganancias.

La misma lista de los conciertos con más ganancias del mes de julio sigue dando nota si tomamos en cuenta que el segundo lugar que ocupa “El Jefe”, Bruce Springsteen y su banda E Street Band, ya que en un total de 9 conciertos vendió 500 mil boletos para acumular la nada despreciable cifra de 65.4 millones de dólares cuya cantidad se elevará muy seguramente si no en próximos conciertos una vez que se estrene la biopic del intérprete de clásicos como “Born in the USA” ya que en días pasados se confirmó que lo va a intepretar el actor de moda y modelo Jeremy Allen White (“El Oso”).

Y si en las últimas semanas hablando de Estados Unidos han hecho su respectivo ruido algunos cantantes y grupos que se han sumado a candidatos presidenciales como Pink o Foo Fighters, la primera cantando en el cierre de campaña de la candidata demócrata Kamala Harris y los segundos al advertir a Trump que enfrentará demandas legales por utilizar su música sin su autorización, los dos están también muy bien situados en la lista, la primera en la posición número 4 al recaudar en 8 conciertos un total de 46.8 millones de dólares en 377 boletos vendidos, mientras que la banda liderada por Dave Grohl ocupan el 9 con la venta de 211 mil en 6 conciertos por los que casi ganaron 30 millones de dólares.

La lista, sin embargo, el dato que más sorprende gratamente para el público mexicano es el que, si bien no se encuentra en el Top 10, el lugar 16 lo ocupa nuestro compatriota Luis Miguel ya que con ventas de 172 mil boletos en un total de 9 conciertos ganó 23.5 millones de dólares, eso sin incluir todavía los de México.

