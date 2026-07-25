Hablemos de Dios 288: El sentido olvidado

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Opinión
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    Hablemos de Dios 288: El sentido olvidado

Escribo siempre en libretas y diarios. En ocasiones de corridito; en otras ocasiones, las ideas principales y luego, las desarrollo aquí mismo en los cuadernos o bien, muy pocas ocasiones retomo las ideas a estirar y directo en mi computadora de leña. Lo anterior son muy pocas veces en honor a la verdad. Las siguientes notas son apenas un atisbo, una entrada en materia sobre un sentido de cinco posibles los cuales tenemos los humanos, sentido al menos para mí, injustamente olvidado: el sentido del olfato.

Exploremos: Olor. Oler. Olfatear. El sentido del olfato. Uno de los cinco sentidos. Sin duda, el más incomprendido y olvidado. Siempre y en todo. De hecho, con la maldita pandemia china, se perdió el gusto y el olfato. Estadísticas gringas hablan de que al menos y sólo entre ellos en su país, más de 11 millones de norteamericanos perdieron el sentido del gusto y más el del olfato, sin recuperarlo del todo hoy.

https://vanguardia.com.mx/opinion/hablemos-de-dios-287-alimentos-puros-e-impuros-JG22244827

Preguntas para usted lector: ¿A Dios le gusta comer y beber? ¿De ser así, cuáles serían los alimentos preferidos de Dios? Antes de comer y beber ¿A Dios le gusta olisquear? Le tengo mi respuesta (no quiero convencer a nadie, insisto): sí. A Dios altísimo le gusta la comida y bebida. Los alimentos bien cocinados, carne asada a la parrilla y con buen fuego, pues. Tal vez el buen Dios se decante por un cabrito, un borrego asado; tal vez por unos pichones cebados y marinados con frutos rojos.

Lea lo siguiente para probarle lo anterior: “Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato...”. Caramba, ese Noé debería de ser el santo patrono de los parrilleros y chefs. Le repito la línea, el parágrafo: “Y percibió Jehová olor grato...”.

Ahora lea el siguiente poema de Jaime Sabines: “En este instante llega al corazón la culpa. Estírate o retuércete. Estás en el asador, sobre las brasas, para el hambre que tiene Dios este día.... Y empieza a caer una llovizna, de pelos y ceniza sobre la ciudad y un olor quemado se arrastra en las banquetas trepa a las paredes igual que una sombra”. Si hay olores que gustan, hay olores que literalmente, matan. ¿Cuál es su olor preferido, acaso los nardos? ¿El olor del cabrito? ¿Oler a la persona amada?

Carne asada. Cordero a las brasas. Cabrito. Pescado a la parrilla. Todo lo anterior bañado con una buena selección de vinos tintos. ¿Por cuál platillo decantarse? Pues en lo personal, me gustan todos. Tanto a Dios (lo vimos líneas arriba) como al maestro Jesucristo le gustaba todo lo anterior. De hecho, al maestro de Cafarnaúm se le acusó no pocas veces de ser un glotón y bebedor (Marcos 2. 13-17). Pero, también era buen parrillero. En uno de tantos episodios donde Jesucristo enseña a través de sus actos y estilo a la par de hacerlo a través de sus historias (metanoia/transformación), en Juan 21.2-13, el maestro se convierte en chef y les cocina un delicioso pescado a las brasas con pan, a sus amigos y discípulos.

ESQUINA-BAJAN

Lección de humildad, templanza, solidaridad, reconocimiento, igualdad y sobre todo, disfrutar en familia una comida, una sencilla y buena comida. Se lee: “Los otros discípulos llegaron en la barca, pues no estaban distantes de tierra sino unos doscientos codos, arrastrando la red con los peces./ Al desembarcar, vieron puestas unas brasas y un pescado encima de ellas, y pan./ Jesús les dijo:/ traed algunos peces de los que acabáis de pescar./ Simón Pedro subió a la barca, sacó a tierra la red, llena de ciento cincuenta y tres grandes pescados, y con tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo:/ Venid y almorzad...”.

¡Caray! A poco no se antoja inmediatamente estar tirado en la arena, con piedras, tal vez un tanto incómodos, pero arropados por la mirada amorosa del maestro, el cual y con sus propias manos y tal vez con una vara, una simple vara usada como trinchete o tenedor, le daba vuelta a un pescado a las brasas mientras a un lado, se calentaba también el pan. Manjar de dioses, sin duda. Pero, no hay duda, la comida entra primero por el olor, el olfato. Y regresando con nuestro poeta abordado y deletreado en esta saga, Sabines no pocas veces hace referencia al olor, al sentido del olfato en sus poemas.

Rápidos ejemplos al azar: “Milperío de tortillas para el indio,/ indios de amor quemado y brazos todavía.../ (Hay un aroma obscuro/ desde su cuello musical)”. Ahora, un fragmento de su texto el cual no poca gente sabe de memoria y lo recita en las noches más altas. Es de “Los amorosos”: “Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo,/ complacidas,/ a arroyos de agua tierna y a cocinas...”.

¡Ay con la vida! La vida, en teoría, debe disfrutarse, jamás padecerse. Es como una mujer, una relación con la mujer amada: se paladea, se disfruta. Debe de ser caramelo puro. ¿Se sufre y se padece la relación? Mejor terminar. Igual debería de ser nuestra relación con Dios. Sólo que con Dios hay un problema grande: ¿Si él no escucha, entonces quién?: “A ti, Dios, acudo/ para rayarte la espalda terca/ y pegarte en la oreja hasta que vuelvas a verme, padre mío, justo”.

LETRAS MINÚSCULAS

Fe rota la de Sabines, como la mía, como la de muchos humanos. Medite usted lo anterior.

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Jesús R. Cedillo

Jesús R. Cedillo

Nació en Saltillo, Coahuila, el 1 de marzo de 1965. Periodista y poeta. Escribe la columna Contraesquina

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