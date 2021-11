Halle Berry: Entre ‘Rocky’ y ‘Como Agua para Chocolate’

Apenas un día después del estreno mundial por Netflix de la ópera prima como directora de la actriz ganadora del Oscar Halle Berry, “Herida” (“Bruised”), ya se encontraba en su número uno de popularidad.

No era para menos. A justo dos décadas de haber estrenado la película que la llevó a hacer historia en el Oscar al convertirse en la primera mujer afroamericana en ganar en la terna a la Mejor Actriz del 2001 por su trabajo en “El pasado me condena” (“Monster´s Ball”), de Marc Forster, y ser blanco de críticas por su elección de películas desafortunadas tras ese triunfo como “Gatúbela” (Pitof, 2004), Halle Berry se encuentra en la mira de la estatuilla dorada una vez más al soprender ahora por partida doble como protagonista pero también como directora de “Herida”, la historia de Jackie Justice, una ex luchadora de artes marciales que ha caído en desgracia luego de abandonar el ring en una pelea decisiva que la deja muy mal parada en este ambiente.

A partir de entonces se deja llevar por la relación tóxica pero codependiente de su representante Desi (el actor coahuilense Adán Canto), pero como dice la canción, la vida te da sorpresas, y un altercado con otra luchadora en un lugar de peleas clandestinas al tiempo que su madre la espera en la entrada de su casa con Manny, el hijo del que se había desentendido cuando se ha quedado huérfano de padre, que Jackie se ve forzada enfrentar no solo a sus demonios del pasado sino la desafiante realidad que en el plano tanto personal como profesional se le pone por enfrente.

“Herida” era una película que originalmente iba a ser filmada por el director Nick Cassavetes (“Diarios de una pasión”) con Blake Lively (“El secreto de Adaline”) como protagonista, pero al desistir de hacerla a Halle Berry le sucedió como a Jackie Justice en la trama del filme, tomó el toro por los cuernos y hoy su doble esfuerzo se ha recompensado desde los aplausos en festivales de cine como el de Toronto, y a partir de su estreno en plena temporada de películas “oscareables” no sólo aspirar a un segundo Oscar como sucediera a la actriz Hilary Swank tras protagonizar en el 2004 un filme de temática similar (“Golpes del destino”, de Clint Eastwood) sino aspirar a otras ternas que incluyen la de Mejor Dirección o Mejor Actriz dentro del Sindicato de Actores.

No por nada, en medio de la promoción de “Herida”, Halle Berry concedió algunas entrevistas para la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood que incluyeron películas ganadoras o nominadas a la estatuilla dorada que influyeron en ellas primero para su trabajo como actriz, y posteriormente como directora, y no es sorpresa que además de encontrar títulos como “La Novicia Rebelde” (Robert Wise, 1965), ganadora del Oscar a la Mejor Película de su año, o “El ocaso de una estrella” (Sidney J. Furie, 1972), que le dio a Diana Ross una nominación al Oscar a la Mejor Actriz, también estén en la lista “Rocky” (John G. Avildsen, 1976), también ganadora del Oscar a la Mejor Película y “Como Agua para Chocolate” (Alfonso Arau, 1992).

De ahí que, consciente o inconscientemente, “Herida” sea, con todo y su carga telenovelera, el equivalente a una “Rocky” femenina gracias a sus propias secuencias de pelea, aderezada por la presencia de Adán Canto, quien curiosamente debutó en cine en “Como Agua para Chocolate”.

