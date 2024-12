Hay suavidad en lo duro de la vida. Y nunca somos lo que los demás imaginan y dictan que somos

Es ese tiempo del año en que recordamos a los que no tienen lo que algunos sí tenemos. Parece cliché, y muchos dirán que hacemos mal en solo recordar una vez al año. Creo que en realidad quienes recuerdan lo hacen siempre y quienes no, pues no. El día de ayer llamó la atención una publicación de una maestra, la carta a Santa Claus de un alumno de ella, niño que vive en un nivel de carencia y que pedía a Santa unos tenis y la opción de poder llegar a la escuela para seguir estudiando y avanzando en la vida.

Un grupo de luchadores se unieron para llevar a Juanito a la lucha de la noche, el cierre de temporada de las luchas en la Arena Coliseum de Saltillo. Subieron al niño al ring y le entregaron tenis, mochila, sudadera, juguetes, y una colecta rápido de dinero entre el público abundante. No sé cómo se sintieron los demás involucrados, pero me salieron un par de lágrimas de ternura y de orgullo. Ya saben, cuando se juntan grupos como motociclistas o luchadores para hacer obras a favor de otros, es algo que, a mí cuando menos, me provoca ternura. No siempre somos lo que nuestra imagen dicta desde los prejuicios sociales.

Eso es lo que me gustaría contemplar en este momento. Desde la infancia y durante toda la vida, padres, hermanos, maestros, amigos, y el mundo en general, nos ha hecho comentarios, tanto en forma de cumplidos como en forma de crítica, que pretenden definir nuestra manera de ser, hasta nuestra identidad. A través de ese proceso hemos perdido la opción de reconocernos desde adentro, de sabernos desde nuestra realidad interna. En esta temporada, de este año, les pido, les suplico, que nos miremos con ojos de veracidad, aunque sea por un momento. Allí encontraremos algo para trabajar en el año que viene.

Yo voy descubriendo la suavidad y la calma. Y voy viendo en otros su capacidad de amar y de sufrir. Descubro lo escondido, lo encubierto, lo suave en lo duro y lo duro en lo suave. El mundo es duro y la vida difícil. Pero veo que hay maneras de hacer que sea mucho más llevadero mientras estamos.