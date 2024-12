INFOTEC: El hoyo negro transformado en un sol

En julio de 2020 fui invitado a ser parte del equipo de rescate del INFOTEC . Yo sabía muy poco de la institución, pero me entusiasmó mucho el proyecto.

Encontré al llegar el caos administrativo más grande que he presenciado en mi vida en cualquier institución. Las cargas de trabajo abrumadoras, las constantes apariciones de situaciones que, francamente, eran difíciles de creer por la irresponsabilidad de quienes las habían provocado. Además de la constante incertidumbre de si tendríamos empleo al día siguiente porque la quiebra parecía inminente.

TE PUEDE INTERESAR: La transformación en INFOTEC: ¿Qué sigue para la institución tecnológica?

Trabajábamos entre 12 y 16 horas por jornada, apagando fuegos, pero al mismo tiempo ordenábamos para prevenir nuevas emergencias y cuidábamos la operación del centro, mientras buscábamos soluciones para mejorar en cada uno de los aspectos bajo nuestra responsabilidad.

Recuerdo una nota, en un medio nacional importante, que llamaba al INFOTEC un “hoyo negro” al que el Gobierno Federal le estaba asignando contratos de servicios tecnológicos y estaba quebrado. Recuerdo también llamadas y entrevistas con personas trabajadoras del centro que, entre quejas y reclamos de meses sin cobrar, anunciaban que se iban. A algunas personas valiosas pude rescatarlas y convencerlas de quedarse, de que las cosas iban a cambiar muy pronto y que nunca más iban a pasar un mes sin cobrar sus contratos. Y vaya que sí cambiaron las cosas.

En poco más de un año, éramos rentables. Habíamos sorteado la abrumadora deuda de más de mil 300 millones de pesos que encontramos. Teníamos un riguroso ordenamiento administrativo y, en los trabajos de investigación y academia, habíamos reformado por completo la operación de los programas de grado y de educación continua, y reorientado la vocación de investigación del centro, así como iniciado un ambicioso proyecto de proponer cuatro nuevas carreras de nivel Técnico Superior Universitario.

Incrementamos la matrícula en 436 por ciento respecto de 2019. En toda la historia del INFOTEC, solamente 110 personas se habían graduado, pero para el cierre de 2023, ya habíamos incrementado este número en 153 personas más. Además, mediante un convenio de colaboración con el gobierno de El Salvador, contamos con más de 6 mil personas estudiando en El Salvador los programas de TSU de INFOTEC.

Nos hicimos socios de Huawei , Google, Microsoft, Akamai , Delete, AWS, RedHat... entre otros líderes de las TIC en el mundo. Capacitamos a más de 3 mil 263 personas servidoras públicas en ciberseguridad y a más de mil personas en Inteligencia Artificial, enviando a más de 100 a un programa intensivo a China.

Se desarrollaron productos tecnológicos, incluyendo una herramienta que permite migrar bases de datos de sistemas comerciales a sistemas de código abierto, reduciendo significativamente los costos operativos de las entidades.

Hoy INFOTEC puede presumir estar entre los mejores centros de investigación del continente y, proporcionalmente, de ser la entidad paraestatal más rentable de México. El hoyo negro hoy es un sol que ilumina el camino para otras instituciones similares.

Esta semana fue mi última en INFOTEC. Dejo paso a nuevos proyectos y nuevas visiones, aprovechando los beneficios de una institución que hoy cuenta con sólidos cimientos para consolidarse en muchos sentidos.

Me voy muy agradecido de haber podido ser parte de esta transformación institucional, y muy satisfecho de dejar una institución sólida y fortalecida. No sé qué siga en mi futuro, pero sé que el reto que significó INFOTEC me ha preparado para lo que sea.