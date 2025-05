Alfonso Cepeda se destapa para gobernador de Coahuila por Morena

El dirigente nacional del magisterio, Alfonso Cepeda Salas, aprovechó su reciente visita a Coahuila para destaparse como candidato de Morena a la gubernatura.

Cepeda Salas instruyó, a varias células de maestros de distintas regiones del estado, promover su candidatura supuestamente ya acordada con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En petit comité, el líder magisterial confió a sus seguidores que las condiciones están dadas para una eventual candidatura y ahora se requiere desde un trabajo de promoción eficaz y eficiente.

En contrapartida, maestros que rivalizan con Alfonso Cepeda aseguraron que no permitirán que el “gato del profe Loera” use a la base magisterial para fines personales.

Politicón publicó ayer que el líder de maestros tiene muy contento al secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, por sus significativas cifras de afiliación a nivel nacional.

No lo pierdan de vista.

NIEGA ALE TRATOS CON CECI

“No la he visto desde hace tiempo, ni tampoco me ha buscado”, aclaró la regidora saltillense Alejandra Salazar, al negar cualquier tipo de acuerdo con la senadora Cecilia Guadiana.

La funcionaria capitalina rechazó que la dirigencia de Morena le haya recomendado arreglar sus problemas políticos con la representante popular, a quien denunció por desvío de recursos.

“A mí nadie me ha pedido nada, la denuncia que interpuse sigue vigente en la fiscalía, y estoy a la espera de su curso, la que ella interpuso en mi contra no prosperó, porque nunca la ofendí”, dijo.

De Buena Fuente publicó hace unos días la versión de que ambas morenistas estaban en proceso de arreglar sus diferencias y que Ceci, incluso, extendió su mano a Ale Salazar.

“Jajaja, nunca he estado en guerra, yo ando en lo mío, me llevo bien con todos en Morena, salvo con tres personas cercanas a la senadora, de ahí en fuera trabajamos unidos”, enfatizó.

CAÍDA LIBRE

Salvo en un pequeño círculo local de escritores, poetas y narradores, la Feria del Libro de Coahuila pasa desapercibida a nivel regional y estatal.

La citada feria está a años luz de lo que se ofrece en Nuevo León, Aguascalientes y Zacatecas, en descrédito a lo hecho por anteriores titulares de la Secretaría de Cultura.

Está bien que la dependencia es una concesión del gobierno estatal al Partido Acción Nacional, pero la cultura va en caída libre en el estado.

Urge una cirugía mayor...

TRAGEDIA EN PUERTA

El pleito entre la ex secretaria del Ayuntamiento de Múzquiz, Mónica Escalera, y la ex alcaldesa del pueblo mágico, escaló de nivel y puede desencadenar una tragedia.

Tras la reciente agresión que sufrió a manos de dos mujeres, presuntamente cercanas a Flores Guerra, Mónica hizo un en vivo en Face y retó a Tania.

“Aquí esto se va a acabar hasta que una de las dos deje de respirar”, espetó la ex amiga de Tania Flores, tras retarla a terminar de una vez por todas con los dimes y diretes.

La cosa no pinta bien, y las autoridades deben estar muy atentas, pues Mónica no está muy conforme que digamos con la protección que le brindan a la ex alcaldesa.

Primera llamada...

CANDIL DE LA CALLE

En Piedras Negras sigue el pleito entre el regidor Ricardo Múzquiz y el alcalde Jacobo Rodríguez y, por lo que se ve, la confrontación seguirá por varios meses.

Ricky trae en jaque al edil nigropetense, al que acusa de ausentarse de la ciudad los fines de semana, y especialmente el día que cayó una tromba en la ciudad y el alcalde se ausentó.

Ricardo Múzquiz denunció también al jefe de la comuna por imponer censura en medios de comunicación locales para evitar que se den a conocer irregularidades en el ayuntamiento.

Jacobo Rodríguez se ha mantenido discreto, pero es evidente que hacia afuera trae un amplio respaldo ciudadano, pero en el interior del ayuntamiento batalla para lograr estabilidad.

Veremos y diremos...