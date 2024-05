Intenten vivir en la ciudad donde Elon Musk tiene su empresa

Para Rangel, algo que para otros solo era figurativo se convirtió en literal: cuando un magnate pisa fuerte, la tierra tiembl a. La empresa de Musk, SpaceX, había lanzado una nueva iteración de su cohete Starship a unos 40 kilómetros de distancia . Ese no explotó sobre su ciudad como había pasado con lanzamientos anteriores . Pero Rangel seguía sin poder conciliar el sueño. A través de las redes sociales, algunos residentes compartieron su irritación por haber sido despertados por un lanzamiento del que no tenían conocimiento.

Por Christopher Hooks, The New York Times.

Bekah Hinojosa , una activista comunitaria de la ciudad que se opone a la intrusión de SpaceX en Brownsville , me habló largo y tendido de sus preocupaciones materiales: la contaminación, el costo de la vida, el frágil medioambiente que rodea a la plataforma de lanzamiento de la empresa. Pero la principal queja de Hinojosa era que su ciudad natal ya no le pertenecía y que parecía que los funcionarios públicos estaban cambiando la ciudad para convertirla en un centro de turismo espacial . Era una especie de carga psicológica. “Es agotador”, comentó. “ Aquí nos bombardean todo el tiempo con noticias de Elon Musk y SpaceX ”. Existe la amenaza constante de que “ Elon aparezca en los días del charro o en el festival del sombrero ”, comentó, en referencia a algunas de las fiestas locales. Sobre todo, simplemente deseaba dejar de pensar tanto en él.

Por aquel entonces, empecé a plantearme hasta qué punto mi vida adulta estaba condicionada por multimillonarios y personas muy ricas. Me di cuenta de que la respuesta era: por completo. Durante una década he escrito sobre la política de Texas, que se reduce casi en su totalidad a luchas entre plutócratas pertenecientes a distintas facciones. Me convertí en un taquígrafo que registraba los síntomas de enemistades entre hombres poderosos a los que nunca conocería. La política nacional no era muy distinta. Llegó un momento en que era más importante seguir los pasos de Robert Mercer y Peter Thiel que los del presidente de la Cámara de Representantes. Los multimillonarios dirigían los nuevos medios (Musk, Mark Zuckerberg, Sergey Brin y Larry Page) y también los viejos (Rupert Murdoch, la familia Sinclair). El periódico de mi infancia, The Austin American-Statesman, fue desmantelado por la mala gestión de la familia Cox, descendientes de los magnates de los medios de comunicación de la vieja escuela, y luego vendido a los buitres de los fondos de cobertura. El caos que crearon era inseparable del caos sobre el que yo escribía en política.

A pesar de su riqueza y poder, en general, estos personajes parecen inadaptados, infelices e inseguros. Tal vez era de esperarse. En 2012, los sociólogos descubrieron que era menos probable que quienes conducían autos más valiosos se detuvieran para ceder el paso a los peatones en una intersección. Si eso es lo que un vehículo un poco más bonito le hace al cerebro humano, ¿qué le hacen diez mil millones de dólares? ¿Qué ideas extrañas podrías desarrollar sobre ti mismo? ¿Te sentirías sujeto a la moral convencional? ¿Cualquier persona que te rodea te parecería real?

Musk parece incluso más desconectado de los lazos que lo unen con el resto de nosotros. Con frecuencia, ha hablado de su sospecha de que el mundo que nos rodea es una simulación informática, lo que parece menos una indagación filosófica que una explicación de lo lejos que se siente de la conexión humana. Cuando uno de sus hijos se declaró persona trans y se supo que ya no hablaba con su padre, dijo: “No puede ganar en todo”. Al parecer, Musk convenció a los trabajadores de sus fábricas, propensos a las lesiones, de no usar chalecos de seguridad de colores brillantes porque los considera estéticamente desagradables.

Arremete contra los que lo odian, los que dudan, los torpes que no entienden su brillantez. Pero sus quejas demuestran que lo que más necesita es admiración. Alguna vez fui su admirador: construyó autos eléctricos y cohetes, ¿cómo no iba a caerme bien? Pero, aunque conserva una base de seguidores devotos, no parece ser suficiente. Parece más vivo en su página web de las redes sociales, un lugar donde todo el mundo parece un poco triste.

En Brownsville, sin embargo, Musk tiene en el mundo real lo que no puede captar en internet: un público cautivo y gente que lo necesita, tanto por los beneficios materiales que proporciona como por la visión que ofrece a la ciudad. Aunque también tiene detractores, el número de quienes tienen una opinión positiva de la empresa es muy superior. En las elecciones, no hay una verdadera facción anti-SpaceX: los poderes fácticos suelen ser bastante hostiles con quienes alzan la voz, como Hinojosa, la activista comunitaria.

Una de las más fervientes admiradoras del proyecto de Musk en Brownsville es Jessica Tetreau, quien fue comisionada de la ciudad y estuvo presente en el Ayuntamiento el día que los representantes de Musk aparecieron en la ciudad por primera vez en 2011. Tetreau tuvo “una infancia muy difícil” en Brownsville en las décadas de 1980 y 1990, cuando esta ciudad era un lugar con “oportunidades muy limitadas”. Cuando tenía 2 años, su padre se quedó sin trabajo cuando la planta química Union Carbide cerró. Ella recuerda que el resto de su niñez su padre tuvo que viajar a la ciudad de Texas con frecuencia para trabajar en otra planta de Union Carbide.

Cuando SpaceX propuso por primera vez a Brownsville la construcción de la base de lanzamiento, Tetreau recordó que la mayoría de los funcionarios de la ciudad no parecían entenderlo. Bromearon fuera de micrófono sobre qué ciudadanos les gustaría más poner en órbita. Pero a ella le brillaron los ojos y comprendió de inmediato que se trataba de algo importante, que Brownsville podía formar parte de algo que salvaría a la humanidad allanando el camino del hombre hacia las estrellas. Tetreau apostó con todo. Compró su primer Tesla en 2015. A sus hijos les compró juguetes Tesla Cybertruck para jugar y mantas SpaceX para taparse por la noche.

Ella enumera los beneficios materiales de SpaceX: sus vecinos tienen empleos bien pagados —un puesto de soldador publicado en las instalaciones de la compañía en Brownsville paga como mínimo 18 dólares por hora— en una región en la que industria del astillado de barcos solía ser la principal fuente de empleo. Hace dos años, el alcalde de la ciudad dijo a los periodistas que SpaceX empleaba a 1,600 personas y su presencia suponía 885 millones de dólares de producción económica bruta para el condado. Los estudiantes de las escuelas públicas de Brownsville pudieron ampliar sus horizontes en programas organizados en las instalaciones de producción de SpaceX. En 2021, Musk se comprometió a donar 30 millones de dólares a las escuelas locales y a un programa de remodelación del centro de Brownsville, una suma importante que asciende a alrededor del 0,01 por ciento del valor neto actual de Musk.

Pero no menos importante fue el hecho de que Brownsville pudiera formar parte de la visión expansiva y espiritual de Musk para la empresa: su misión de, como dice Tetreau: “preservar la humanidad y la expansión de la conciencia” con la colonización humana en el sistema solar. Si antes la ciudad carecía de esperanza en un futuro mejor, ahora podría considerarse parte de la gran progresión de la civilización humana.

Tetreau, defensora de ese sueño, responde con vehemencia a las críticas contra Musk. Cuando le pregunté acerca de un informe de Reuters según el cual los trabajadores de SpaceX en Brownsville se lesionan a un ritmo seis veces superior al promedio del sector, en parte porque Musk desalienta las prácticas de seguridad tradicionales (que al parecer considera ineficaces). Ella responde que “nunca ha sabido de gente que se haya lesionado”. Afirma que, en persona, Musk es “muy auténtico, amable y humilde”. Pide a los críticos de SpaceX en Brownsville que recuerden que él puede estar salvando a la humanidad.

Aunque nunca me he sentido tan identificado con la promesa de Musk como Tetreau, creo que la entiendo. En cierto modo, la envidio, del mismo modo que envidio a los amigos que tienen una fe religiosa inquebrantable y verdadera. Al escribir sobre política, me sorprende una y otra vez el deseo que tiene la mayoría de la gente de formar parte de una gran historia, de una narrativa apasionante que dé sentido a sus vidas. Vivimos en una época de declive de las creencias religiosas y de inquietud existencial. Musk ofrece al público la oportunidad de formar parte de su gran relato. Qué amable.

Al igual que sucede con las creencias religiosas, el fanatismo por Musk tiende a nublar la mente de la gente. La creencia que él transmite sobre “el futuro” tiene un precio. Los lugares de Texas en los que se ha conservado cierta belleza natural hasta nuestros días suelen ser simplemente porque la tierra no es útil.

Boca Chica, la pequeña playa y área natural al este de Brownsville donde SpaceX lanza cohetes, no era útil para nadie hasta que llegó la empresa. Los matorrales llanos y las dunas bajas que rodean Starbase, el nombre un tanto grandilocuente que la empresa ha dado a sus instalaciones de procesamiento industrial y a los parques de tanques químicos, no son gran cosa. La principal virtud de la zona es que está físicamente aislada de las poblaciones humanas: inaccesible a las ciudades turísticas de playa del norte por el canal de navegación de Brownsville, separada del sur por el río Grande y la frontera mexicana, y a media hora en coche de Brownsville, la mayor ciudad cercana.

Pero este aislamiento convertía a esta zona en un lugar especial. Las tortugas marinas desovan a lo largo de la playa. Los delfines se refugian en la Laguna Madre, al norte del lugar de lanzamiento. Felinos salvajes como los ocelotes deambulan por la tierra; el último avistamiento local confirmado de un jaguarundi ocurrió cerca de ahí en 1986 y puede que aún habite en ese lugar. Sobre todo, el área es uno de los mejores lugares para la observación de aves en Estados Unidos. Los humedales y las playas protegidas ofrecen una escala perfecta para las aves marinas y migratorias, algunas de las cuales dependen de la playa de Boca Chica para reproducirse.

En 2021, acompañé a Stephanie Bilodeau, una bióloga cuyo trabajo consistía en contar las poblaciones de aves locales en Boca Chica, en particular el chorlitejo blanco, un ave costera cómicamente pequeña que pone huevos del tamaño de pelotas de ping-pong en la maleza de Boca Chica. Las poblaciones de chorlitejo blanco han disminuido. La bióloga me explicó que otro tipo de ave que moraba en la zona migraba cada año del Círculo Polar Ártico al Círculo Polar Antártico y viceversa, navegando con métodos que ningún científico ha sido capaz de descifrar todavía. Recuerdo que pensé que se trataba de un logro mucho más impresionante que cualquier cosa que hubiera hecho Neil Armstrong, ya que nunca antes había prestado mucha atención a los pájaros.