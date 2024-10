Investiguen por Dios, no ayudemos a personas desaparecidas a regresar al infierno del cual se escaparon

¿Cuántas publicaciones vemos por día de niños y jóvenes y hasta adultos mayores que aparentemente han desaparecido? ¿Cuántas veces has compartido sin abrir la publicación original para ver qué tan confiable es? ¿Cuántas veces has investigado el caso para ver si ya hubo una resolución? ¿Cuántas veces has notado que estás compartiendo una publicación del año, no sé, tal vez 2015?

Compartir publicaciones a lo p3nd3jo es una pandemia. Entiendo las buenas intenciones de quienes simplemente ven “ayuda a compartir, buscamos a...”, pero cuando un niño desaparece, ¿sí has tomado en cuenta que a veces hay un problema familiar y alguien le ha quitado a ese niño de un medio peligroso? Sé que se supone que remover a un menor de una situación de riesgo sería tarea de las autoridades, pero cualquier persona puede provocar una Alerta Amber sin mayores explicaciones ni investigaciones, y además, ¿cuándo has visto que las autoridades trabajen de manera rápida y eficiente?

¿Cómo sabemos que la adolescente que ha desaparecido no ha huido de una situación de abuso dentro de su familia? Nadie investiga estas cosas antes de buscar a la jovencita y devolverla a esa misma familia. Y ¿cómo sé que la mujer que salió de su hogar sin bolsa ni celular apreciará que, por medio de redes sociales, su esposo e hijos estén esperándola en el lugar de su destino?

Ciertamente muchos casos son legítimos. Y ciertamente en muchos casos, al compartir, estamos ayudando a que los desaparecidos vuelvan a un infierno. ¿Lo hemos tomado en cuenta o somos tan brutalmente ingenuos que creemos las historias de todo quien busca a un familiar?

Por lo pronto les pido que tomen el tiempo de investigar (Google), de abrir las publicaciones originales, de darse cuenta de dónde viene lo que van a compartir. Por favor, no seamos tan simples. No se vale. No podemos creer todo lo que vemos en las redes. Suplico que si no tenemos suficiente discernimiento para contemplar todos los ángulos, mejor no compartamos nada. ¡Neta!