Keane: 20 años del disco Hopes and Fears

En el lejano diciembre del año 2004, los seres humanos hacíamos cosas que hoy parecerían extrañas como ver la televisión y escuchar música en la radio. Fue en diciembre –han pasado veinte años– que escuché que en la radio sonaba “Everybody’s Changing”, una de esas canciones absolutamente perfectas con uno de los solos de teclado más simples, pero maravillosos, un sonido suntuoso que puede significar muchas cosas diferentes para muchas personas diferentes, pues cualquiera que experimente una transición en la vida, se conectará directamente y me atrevo a ir más allá, pues la canción puede conectar con cualquiera que sufra la condición humana. Una canción que habla de alguien que no se adapta o no logra adaptarse a los cambios en la vida y que no entiende que nada es para siempre. En mi opinión, es una canción triste pero verdaderamente hermosa que tiene una interpretación vocal increíble. Desde un falsete hasta un coro desconsoladamente evocador.

Luego me enteré que la canción era un sencillo del álbum “Hopes & Fears”, del grupo inglés Keane. Era su debut y yo lo compré en una antigua forma de almacenamiento musical que se llamaba CD y desde ese momento encontré una total honestidad en su música y en sus letras, esto a pesar de que no hay sonido de guitarras... Así es, un grupo sin guitarrista, lo cual es particularmente inusual para una banda de tres integrantes que graba canciones pop tradicionales. En lugar de las guitarras en los arreglos están las partes de piano magistrales y vaya que funcionó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Existe una fórmula para ser felices?

Hopes & Fears contiene otras piezas maestras como “Somewhere Only We Know” o “This Is The Last Time”, la primera que ha sido utilizada como banda sonora de varias películas y uno de los mejores momentos del disco, con su sonido oscuro. Menciono también a “Bedshaped” o “Bend and Break”. En resumen, podemos decir que su música es fácil de escuchar y sus letras son lo suficientemente originales como para no encontrar clichés y que uno puede conectar con sus propias emociones y experiencias a través de ellas.

Hay quienes en su tiempo los criticaron porque pensaban que todo el álbum podría sonar igual, pero la mayoría de las canciones son lo suficientemente interesantes como para no volverse repetitivas y en eso ayuda el estilo de voz de su vocalista Tom Chaplin, para mí, un verdadero genio a la hora de traducir los sentimientos de sus canciones, con un poder tan emocional que hace que el oyente comprenda exactamente lo que quiere decir.

En general, “Hopes and Fears” es un disco muy completo que luego de 20 años de escucharlos una y otra vez, puede decir, estableció un alto estándar y que puso una gran presión sobre ellos hacia ese futuro que ya se convirtió en historia.

Así que a quienes nos gusta su música, hoy celebramos que 20 años después la mayoría de edad de “Hopes and Fears”, Keane desde aquel distante 2004, mostraba aun naciendo, una madurez de edad en términos musicales, que muy pronto demostraron estar a la altura de una gran banda británica que sigue llenando escenarios en todo el mundo y que lo hará en su nueva gira mundial. Y si usted por edad no escuchó este álbum y tiene oportunidad, hágalo, pues es algo absolutamente brillante, que vale la pena echarle un segundo y hasta tercer vistazo y si no les gusta al principio, escúchenlo unas cuantas veces más y encontrará melancolía, introspección sin pretender una gran pretensión.

Termino con una parte fundamental, “Everybody’s Changing”, la canción que más que con cualquier otra, con la que Keane, sale de la sombra de cualquier banda con la que se les haya comparado y deja bastante claro que es un grupo que llegó para permanecer, y sí, me refiero a la estrofa que dice: “So little time, try to understand that I’m trying to make a move just to stay in the game, I try to stay awake and remember my name, but everybody’s changing and I don’t feel the same”, y que dice más o menos, en una burda y absurda traducción muy personal: “Tan poco tiempo, tratando de entender que estoy tratando de permanecer en el juego, trato de permanecer despierto y recordar mi nombre, pero todo el mundo se la está pasando bien... Excepto yo”.

@marcosduranfl