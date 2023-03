Keanu Reeves, también ‘héroe romántico’

Este fin de semana el actor norteamericano Keanu Reeves vuelve a las andadas con el cuarto capítulo de su más reciente saga como “héroe de acción” interpretando a John Wick.

Así que en lo que esperamos que en taquilla no se replique la gran decepción que hubo por la no menos esperada cuarta entrega de la legendaria saga de “Matrix Resurreciones” (2021), vale la pena remontarnos un poco en la filmografía del actor para cuando en la primera mitad de la década de los 90, luego de haber protagonizado su primer gran éxito como héroe de acción en solitario con “Máxima Velocidad” (Jan de Bont, 1994), fue convocado por el entonces mejor posicionado cineasta mexicano en la Meca del Cine para protagonizar una película en la que no solo el director, sino su fotógrafo y cuadro de actores en su mayoría fueron grandes talentos mexicanos que lo cobijaron y destacaron otro aspecto que hasta entonces poco había explorado también en su filmografía: la de “héroe romántico”.

Esto sucedió gracias al llamado de Alfonso Arau, quien en 1993 había conquistado la taquilla norteamericana con su clásico contemporáneo mexicano filmado casi en su totalidad en la frontera de Coahuila: “Como Agua para Chocolate”, y por lo mismo Hollywood le puso sobre la mesa una serie de proyectos que serían su primer largometraje en inglés entre los cuales escogió el remake de la producción italiana “Cuatro pasos por las nubes” (Alessandro Brassetti, 1942), que bajo el título de “Un paseo por las nubes” fue el que dio el empujón para que Keanu fuera aceptado también en el género del drama romántico al lado de ganadoras del Oscar como Charlize Theron, Sandra Bullock e inclusive Diane Keaton en “Alguien tiene que ceder” (Nancy Meyers, 2003), entre otras más.

Así, Keanu Reeves resultó ser la mejor opción para interpretar a Paul Sutton, un soldado norteamericano quien al regresar a California al término de la Segunda Guerra Mundial se encuentra con que su esposa Betty (Debra Messing, de la clásica comedia “Will & Grace”) ha encontrado un nuevo hombre en su vida, y en medio de esa decepción se topa en el camino con una joven de ascendencia mexicana, Victoria Aragón (la española Aitana Sánchez-Gijón, de “Madres Paralelas”) quien espera lo peor de su familia “de alcurnia” del Valle Vinícola de aquel estado norteamericano por encontrarse embarazada y abandonada por el padre de su hijo.

Es cuando el héroe de guerra se convierte en el “héroe romántico” en cuestión ya que Paul se hace pasar por quien “cometió la falta” ante la familia de Victoria y el resto es historia.

“Un paseo por las nubes” fue la segunda y última colaboración que Arau tuvo con el hoy laureado fotógrafo mexicano Emmanuel Lubezki después de “Como Agua ...”, ya que el mismo año del estreno de este filme,1995, Lubezki obtuvo su primera nominación al Oscar a la Mejor Fotografía por su mancuerna con otro Alfonso, Cuarón, en su propia versión del clásico “La Princesita”, pero hablando de Oscares, Keanu estuvo no solo cobijado literalmente en su elenco por el actor mexicano dos veces ganador de la estatuilla, Anthony Quinn, y el italiano Giancarlo Giannini nominado al Oscar al Mejor Actor de 1975 por “Siete Bellezas”, de Lina Wertmuller, sino por las primeras actrices mexicanas Evangelina Elizondo y Angélica Aragón, como los abuelos y padres del personaje de Aitana Sánchez-Gijón.

