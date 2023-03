La búsqueda por la justicia, la verdad y la no impunidad

El 18 de marzo de 2018, publiqué en mis redes sociales un post que, a partir de un seminario internacional que organizamos en la AiDH con familias de personas desaparecidas, describía los diferentes papeles, roles y experiencias que las madres, esposas e hijas han tenido que enfrentar en la búsqueda −de verdad y justicia− para encontrar a su ser querido desaparecido.

En Coahuila tenemos más de una década construyendo un proceso entre sociedad y gobierno que pretende asegurar instituciones sólidas y funcionales para asegurar los derechos de las personas desaparecidas. Es una agenda de trabajo compleja, difícil. No es una tarea para un periodo de gobierno. Es una etapa generacional que nos está dejando cambios culturales, sociales e institucionales en la lucha por la dignidad humana para asegurar los fines de la sociedad democrática.

Hace algunos días, mi Facebook me recordó lo que escribí en su momento. Sigue siendo vigente. Es el testimonio de muchas familias que me ha tocado escuchar para darle fuerza a la voz de una persona que busca a su ser querido. Lo vuelvo a compartir. No es justo que las mujeres −principalmente− hayan tenido que aprender de su dolor para sustituir las funciones del Estado. Pero al final es una gran lección de vida personal que nos cuesta como sociedad mientras no garanticemos justicia, verdad y no impunidad.

VOCES DE UNA BÚSQUEDA

- La voz de una guerrera que exige verdad.

- La voz de una litigante que reclama derechos.

- La voz de una funcionaria que construye políticas públicas.

- La voz de una legisladora que hace leyes.

- La voz de una fiscal que busca pruebas para exigir justicia.

- La voz de una jueza que condena la arbitrariedad e impunidad.

- La voz de una perita que identifica a personas.

- La voz de una internacionalista que exige el cumplimiento de los mejores estándares y buenas prácticas.

- La voz de una académica que, con su experiencia e intuiciones, construye buenas soluciones.

- La voz de una psicóloga que trata el dolor de la ausencia.

- La voz de una historiadora que narra los hechos para recordar la dignidad.

- La voz de una periodista que difunde la verdad para cuestionar el poder arbitrario.

- La voz de un artista que, con creatividad, dibuja la ruta del nunca más.

- La voz de una senderista que encuentra en el desierto las huellas del terror que dan esperanza a una identificación.

- La voz de una activista que nos enseña a luchar con dignidad.

- La voz de una peregrina −que en los caminos del silencio− sigue buscando a su alma ausente.

- Simplemente: la voz de una madre, esposa e hija que mantiene el recuerdo de su dignidad ausente que siempre estará presente.

[...] son las voces de mujeres que expresan su amor de buscar a su ser querido... voces que sólo callarán si reencuentran el camino de la verdad y la justicia [...] es la voz de la injusticia de un Estado y Sociedad que todavía no despierta del horror que significa un crimen de lesa humanidad [...].

