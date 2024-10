Propone plan de seguridad de Sheinbaum ‘neutralizar’ al crimen... pero sin balazos

“ Lo primero, que es muy importante, es: no va a regresar la guerra contra el narco, de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría ”, dijo la Mandataria.

‘FALTA AHONDAR EN CÓMO QUITAR EL CONTROL TERRITORIAL’

Tras la presentación de este plan nacional, Eduardo Guerrero, experto en materia de seguridad y director de la consultora Lantia Intelligence, dijo que la estrategia refleja un buen paso al hacer énfasis en la inteligencia e investigación criminal, además del fortalecimiento de las fiscalías.

Sin embargo, consideró que también tiene vacíos para afrontar ciertos problemas en aras de reducir la violencia.

“A partir del gobierno pasado, surgió un nuevo problema de grandes dimensiones que tiene que ver con el control territorial del crimen, el crimen ya está gobernando muchas franjas territoriales del país, necesitamos una estrategia especial, además son lugares que muchas veces no se registra violencia, porque como son lugares sumamente controlados por los monopolios criminales, no hay violencia y eso no quiere decir que no debemos hacer nada allí, debemos arrebatarle el control de esas zonas a los criminales”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio.