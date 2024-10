La ‘izquierda’ champañera

Se dicen de “izquierda”, aunque sus cuentas bancarias digan lo contrario. Pasamos revista de algunos personajes ligados a la 4T que presumen esta definición. Empecemos con Ana Guevara, quien según su declaración patrimonial manifestó ser poseedora de los siguientes bienes:

- Una casa comprada al contado en 2018 cuando era senadora, valuada en ese tiempo en 7.5 millones de pesos.

- Un auto “Mercedes Benz”, modelo “Smart”, que también pagó en cash.

- Una motocicleta “Harley Davidson”, liquidada al contado, para variar.

- Otra “Harley Davidson” modelo CVO.

- Un coche “Mercedez Benz” modelo GLX 350

- Un auto “Porsche”.

Estos son algunos de los bienes declarados por la extitular de la Conade, cuyo sueldo mensual ascendía a 105 mil pesos. A la señora Guevara, la balconearon en diciembre de 2019 cuando en horas de trabajo, se fue de compras al “Palacio de Hierro” en Polanco. Le gusta la buena vida, pues compró boletos de avión de Air France con un precio de 150 mil pesos.

Esta distinguida dama, que tiene una carpeta de investigación abierta por corrupción, pertenece al Partido del Trabajo, que postula defender los derechos de los proletarios mexicanos. Ella recurrió a varios distractores para ocultar el pobre desempeño de México en las olimpíadas, pues siendo la duodécima economía del mundo, ocupamos el lugar 62 en el medallero.

Continuamos ahora con Marcelo Ebrard, otro destacado miembro de la 4T, que se exilió en 2015 ante el temor de ser arrestado por las enormes irregularidades encontradas en la línea 12 del metro. Este hombre de “izquierda” se fue a radicar con su familia a París —una de las ciudades más caras del mundo-, al fracasar en su intento de postularse como diputado plurinominal por Movimiento Ciudadano para tener fuero.

En la ciudad “Lux”, Ebrard se alojó en el hotel “The Peninsula”, donde una habitación estándar tiene un precio de alrededor de 2 mil dólares diarios, que a la paridad de 19.29 pesos por dólar, de ayer, se traduce en 38 mil 600 pesos diarios, que en un mes asciende a un millón 160 mil pesos, los que multiplicados por los cuatro meses que por lo menos estuvo hospedado, da un total de 4 .6 millones de pesos. Esto siempre y cuando hubiera ocupado una sola habitación, y sin contar otros gastos como: alimentos, diversiones, compras, etc. ¿Qué tal?

Marcelo tenía prisa, inaugurando la obra el 30 de octubre de 2012, pues su gestión como Jefe de Gobierno concluía a principios de diciembre de ese año. En 2014 fue clausurada la mitad de la línea 12. Conviene recordar que Mario Delgado-otro distinguido integrante de la 4T-, fue titular de finanzas de la capital 2006 a 2010 con Ebrard. Es interesante la fascinación que ejerce París sobre los “izquierdistas” mexicanos, semejándose a los porfiristas al privilegiar la cultura francesa. ¿Travesuras del subconsciente? ¿y la congruencia, apá?

En esta “izquierda” champagne se puede incluir a Fernández Noroña, también cuadro destacado del PT y que gusta vacacionar en las principales metrópolis del mundo neoliberal, como son Nueva York, Roma y last but not least, París. El líder el Senado, luce ahora trajes exclusivos, corbatas de seda, guayaberas de diseñador, y olvidando su “brillante” pasado, a la menor provocación solicita la intervención de la fuerza pública para reprimir a la disidencia.

Desde luego que existen más “izquierdistas” y militantes de Morena, tanto en la política nacional como en la local; que resumen de progresistas en el discurso, pero poseen propiedades millonarias, como Manuel Bartlett, también para variar, del PT.

