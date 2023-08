La política educativa y la politización de la educación

Sin lugar a duda, la educación es fundamental en el desarrollo de los pueblos; por eso el estado que guarda nuestro país en el concierto de las naciones y es por eso también las condiciones sociales en las que viven muchos de nuestros connacionales.

No es casual que estemos permanentemente en los últimos lugares –desde el año 2003– de las pruebas internacionales –PISA– donde se mide la capacidad que deben tener quienes son parte de un proceso de educación formal para internalizar conocimientos, habilidades, capacidad de análisis, razonamiento y comunicación, que son variables que sirven para resolver la realidad en la que nos movemos.

El problema ha sido –parafraseando a Michel Foucault, el clásico de los temas de ideología y poder– que gobernar es diseñar un conjunto de acciones para estructurar el campo de las acciones posibles de individuos libres, con el propósito de alcanzar objetivos determinados. Y justo, de tiempo atrás, se han diseñado acciones para responder a la consigna de “un pueblo no educado es un pueblo manipulado”, en este caso por un partido y por otro, sin excepciones.

Y sí, la educación, como asentábamos al inicio de esta reflexión, es fundamental para el desarrollo de los pueblos, pero si no se da del todo –como lo afirma la prueba PISA–, no son casuales los altos niveles de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y violencia que vivimos en nuestro país. Para no ir muy lejos, lo que hoy vivimos es la consecuencia de la pobre educación que muchos hemos recibido. De ahí la importancia de distinguir entre políticas educativas y la politización de la educación.

La política educativa tiene que ver con la intervención del Estado en la educación de la población a través de lo que se ha llamado educación formal, donde los libros de texto son una de las variables más importantes. La ruta crítica la marca la idea de cómo estamos y a donde queremos llegar. Pareciera ser que desde 2003 no se han puesto en la mesa esas dos preguntas. Cómo estamos en términos de educación, lo sabemos, a dónde queremos llegar; no lo tuvieron claro, ni antes ni ahora.

En tiempos de Ávila Camacho, al grito de “Unidad Nacional” y con la batuta de Jaime Torres Bodet, se educó para palear la idea de unificar al país. Y parecía que los conflictos nacionales e internacionales le daban claridad a la pregunta dos –¿a dónde queremos llegar?–. En esa época, los libros de texto jugaron un papel toral, aunque no con toda la aprobación de la población.