En 1975, Pamela Sargent calculó que la mayoría de las obras publicadas de ciencia ficción (cerca del 90 por ciento) fueron escritas por hombres. A mediados del siglo pasado, parecía que este género estaba dirigido a un público masculino. Casi siempre eran varones los protagonistas de las historias, aquellos valientes aventureros que se enfrentaban al espacio desconocido. Las mujeres que aparecían eran muy pocas y regularmente tenían papeles de víctima (la damisela en peligro que debe ser salvada), de villana o de la chica guapa que se enamora del héroe. Sargent detalla que ni siquiera las dos grandes figuras de la ciencia ficción del siglo XIX, Julio Verne y H. G. Wells, se salvaron de prestarle poca atención a las mujeres en sus novelas. A pesar de estas omisiones, las escritoras estuvieron presentes y renovaron el género al problematizar en la literatura la condición femenina. A continuación, compartiré algunas voces que Pamela Sargent recupera en su libro “Women of Wonder. Science Fictions Stories by Women about Woman”. Gracias a estas pioneras, el número de autoras creció exponencialmente en las siguientes décadas.

Empezaremos, pues (y valga el pleonasmo) por el principio. Definir cuál fue la primera obra de ciencia ficción es una tarea complicada y los críticos no se ponen de acuerdo. Pero algunos como Brian Aldiss consideran que el primer escritor de ciencia ficción fue una mujer: Mary Shelley. “Frankenstein” (1818), la famosa novela de tintes góticos, refleja “una conciencia de los descubrimientos científicos de aquella época”, como apunta Sargent en su prólogo, justo en el nacimiento de la era industrial. Sin embargo, en este primer libro también hay ausencia de heroínas y de mujeres con papeles importantes. Hecho que, como ya mencioné, se convirtió en una constante. Otras autoras que trabajaron el género fueron Rhoda Broughton y Francis Stevens, seudónimo de Gertrude Barrows. Sargent reconoce que fue Stevens la primera persona en usar el concepto de “tiempo paralelo” en la literatura a través de su novela “The Heads of Cerberus” (1919).

En la década de los años treinta del siglo pasado, la asombrosa C. L. Moore publica sus cuentos de ciencia ficción protagonizados por heroínas. De las semblanzas comentadas por Sargent, la de “No Woman Born” (1944) fue una de las que me pareció más interesantes. En esta novela corta, Moore presenta la historia de Deirdre, una bailarina que por poco muere en un incendio. Para salvarla, su cerebro fue trasplantado a un cuerpo de robot. Ella quiere continuar su carrera en la danza, pero Maltzer, el científico que la convirtió en lo que ahora es, quiere impedirlo. Piensa que la audiencia no lo tomará a bien. Deirdre persiste y lucha por su sueño. Unos años después, otras escritoras exploran temas como la inclusión, las minorías y la diversidad. Entre ellas destaca Wilmar Shiras, con sus relatos sobre niños superdotados genéticamente que se enfrentan al dilema sobre cómo usar sus poderes; a la par de Alice Elenor Jones con “Created He Them” (1954), una historia sobre la violencia en el matrimonio y la desigualdad social; y Margaret St. Clair con “Short in the Chest”, un cuento controvertido por su temática sexual.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la lista de autoras crece y sus temas se abren. Andre Norton, por ejemplo, escribió muchas novelas protagonizadas por personas de las comunidades nativas de Norteamérica. Una de ellas fue “The Beast Master”. En esta obra, un joven del pueblo Navajo es uno de los pocos sobrevivientes de una guerra estelar y deberá empezar su vida de nuevo en otro planeta. En la antología de Sargent, solo en su introducción, hay como cincuenta páginas sobre las precursoras de la ciencia ficción. Luego reúne cuentos de grandes narradoras como Ursula K. Le Guin, Joanna Russ, Judith Merrill, Kate Wilhelm, Katherine MacLean y muchas más. Esto solo en la tradición literaria en lengua inglesa. Gracias a la mirada de las escritoras, este género se enriqueció y abrió otros espacios para reflexionar la realidad.