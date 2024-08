Llegó el momento para Manolo Jiménez Salinas (I)

Empiezo a escribir cuando mis sentidos reverberan con una clausura espectacular de los Juegos Olímpicos en París 2024. Recupero la imagen del viajero dorado que representa y afirma el espíritu de la libertad y la humanidad en estos tiempos distópicos que la niegan de manera despiadada.

Enhebro esa imagen a la música que de manera poderosa realza esa libertad y humanidad en la música sin nacionalidad de Charles Aznavour , Joe Dassin, Phoenix, Air, Zaho de Sagazan, H.E.R., Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg y Yseult, para, al final, aterrizar en nuestra Coahuila.

¿Qué canción escuchaban en ese momento, Manolo Jiménez Salinas (MJS) y su equipo cercano, mientras iniciaba el proceso de votación interna en la 72 sesión extraordinaria de su partido, que aseguraría al final del día la reelección de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano hasta 2028, por lo menos, con un 97.35 de votos a favor?

Adivinó, apreciado lector, escuchaban con boca seca, mirada perdida y manos sudorosas, la canción llamada “Los Caminos de la Vida”, de los Diablitos de Colombia, que en dos de sus estrofas dice así: “Los caminos de la vida/ No son como yo pensaba/ Como los imaginaba/ No son como yo creía/ Los caminos de la vida/ Son muy difícil de andarlos/ Difícil de caminarlos/ Y no encuentro la salida...”.

¿Cómo interpretar las palabras de Carlos Robles Loustaunau, presidente del PRI estatal , cuando al finalizar la 24 Asamblea que aprobó, contra toda legalidad estatutaria, el método de reelección de Alejandro Moreno, muy convencido dijo a los medios de comunicación: “la única forma de fortalecer al PRI (nacional) es ‘revolucionarlo’ desde lo local”?

¿Sugería, en ese momento, Robles Loustaunau, con cálculo estratégico, que su partido cocinaba una alternativa desde Coahuila a la anunciada toma por asalto del partido por parte de Alejandro Moreno y sus secuaces?

Pues, más allá de todo estratagema, llegó el momento en el cual MJS debe cruzar, como lo hizo Julio César en el 49 a.C., cruzar el río Rubicón para enfrentar con la razón y la fuerza tres retos con importante riesgo cada uno: su futuro político personal, el blindaje sexenal de Coahuila y la refundación de su partido −con imagen e ideología distinta− desde nuestro estado.

Si MJS no cruza el Rubicón y decide encerrarse en Coahuila para blindarlo y afirmar lealtad militante a un liderazgo como el de Alejandro Moreno, ocurriría lo siguiente: a) MJS debilitaría su poder porque perdería credibilidad ante Claudia Sheinbaum por estar subordinado a los intereses de un líder preocupado, como lo ha demostrado a lo largo de su dirigencia, por salvar su propio pellejo; b) En esa línea de pensamiento, MJS abollaría su imagen pública a partir de una paradoja: si Coahuila es la única savia política que nutre al PRI nacional de poder a partir de su blindaje ejemplar en seguridad y economía, por qué entregárselo a un liderazgo nacional que no lo merece y que puede utilizarlo en contra del mismo MJS para fortalecerse a sí mismo y a sus secuaces.

c) De esta manera, esas dos situaciones agrandarían el riesgo real de que Morena tome de manera progresiva el poder político de Coahuila en tres momentos electorales sucesivos: Congreso local en 2026, diputaciones federales y presidencias municipales en 2027, y gubernatura, diputaciones federales y senadurías en 2029.

El resultado final de los tres puntos anteriores son dos: MJS perdería cualquier posibilidad de futuro político a través de un PRI diseñado a imagen y semejanza de su líder actual. Y arriesgaría el blindaje de Coahuila en seguridad y en economía; el corazón y significado de su gobierno.

Llegó el momento para MJS; la historia así se lo reclama: toca cruzar el Rubicón, crecerse, madurar y fortalecerse en ese riesgo y fundar, desde Coahuila, un partido estatal con miras a ser regional y, eventualmente, nacional.

(Continuará)