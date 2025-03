Los delegados en tiempos de la Cuarta Transformación

Eran tiempos de festejo del triunfo de Armando Guadiana, tras su designación como senador de la República, por Morena. El empresario y político monclovense, Roberto Elizondo, amigo personal de Guadiana, se escuchaba como un posible perfil para delegado de una dependencia federal, en Coahuila.

En corto, y con su franqueza ya conocida, Roberto se refirió entonces al rumor existente, y negó tener interés en ocupar un cargo de este tipo:

“Mira, llegar a una delegación en estos momentos, no conviene, no hay dinero, no te van a dejar poner secretaria, ni contratar chofer, y vas a andar sin presupuesto, ni manejo político”, espetó.

TE PUEDE INTERESAR: Divide a Cecilia Guadiana y Alberto Hurtado candidatura de Morena por Saltillo

La teoría del industrial acerero, se cumplió a cabalidad, y se mantiene en plena vigencia, tanto en lo económico, como en lo político.

En la actualidad, un delegado federal en Coahuila, gana unos 53 mil pesos mensuales, se mueve por sus propios medios, sin gasolina y sin viáticos.

Esta imposibilitado en la mayoría de los casos, de mover al personal, hacer nuevos nombramientos y dar de baja a trabajadores, por falta de dinero para finiquitos y para el pago de pensión federal.

La única manera de prosperar al frente de las delegaciones federales, es con acuerdos externos, y según los propios delegados, la joya de la corona en ese sentido, es la que corresponde a Conagua.

Tal vez, esa sea la causa, por lo que los perfiles políticos y profesionales de los actuales representantes federales, no se compare, con los que se designaban cuando gobernaba el PRI.

Dirían los clásicos, que ahora es lo mismo, pero más barato...

NO ERA PENAL

El diputado federal, Cuauhtémoc Blanco acudió ayer la fiscalía de Morelos, para ponerse a disposición de las autoridades, en torno a la denuncia en su contra, por intento de violación.

Sin embargo, el exfutbolista americanista, no tuvo acceso a la carpeta de investigación, que le fue negada por personal de la dependencia, por razones desconocidas.

“El Temo” dijo estar dispuesto a declarar sobre la acusación en su contra, una vez que conozca la averiguación, y afirmó ser inocente de las acusaciones de su media hermana.

Veremos y diremos...

INESTABLE PANORAMA

El nearshoring y sus ventajas de relocalización de empresas, y el Plan México, que planeaba 100 parques industriales en el país, agonizan ante los aranceles de Estados Unidos al mundo.

Así lo afirman, expertos bursátiles mexicanos, que avizoran una lenta, pero segura desaceleración económica en el país.

La experta financiera, Mari Carmen Cortés, sostiene que las empresas proveedoras de EEUU, instaladas en México, no se irán pronto, pero cambiarán sus cadenas de producción al vecino país.

El CEO de Nemak, Armando Tamez, reconoció que el sector automotriz tarde o temprano será afectado por los impuestos de Estados Unidos.

Tamez Martínez, aclaró que Nemak movería la producción a EU, solo en caso de que tenga sentido económico, de existir una rentabilidad atractiva, y si el cliente asume el sobreprecio. Nemak, es una empresa productora de autopartes, y tiene presencia en Coahuila, con plantas productoras en Monclova y Saltillo.

GORDO DESAIRE

Representantes ganaderos de la Región Carbonífera siguen molestos con el desaire y falta de respeto, que sufrieron durante la pasada edición del Becerro Gordo, en Saltillo.

Los productores de ganado, refirieron que fueron invitados al evento en la capital de Coahuila, y aceptaron con gusto, por lo que participaron con 16 ejemplares.

Sin embargo, lamentaron, que a pesar de que “engordaron” el concurso con más del 50 por ciento de los becerros participantes, se les hizo el feo a la hora de los agradecimientos.

Y es que ninguno de los representantes de la Carbonífera, fueron invitados a subir al estrado, en el que un pequeño grupo de ganaderos y autoridades, festejaban por el éxito del Becerro Gordo.

Ni hablar...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Quién es el diputado federal que desapareció 3 millones de pesos, presuntamente entregados por el sindicato de la Sección 23, durante la pasada elección?