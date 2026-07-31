Los niños basquetbolistas de la Asociación Ayup de Matamoros

La Asociación Ayup AC, presidida por Gerardo Ayup del Bosque, promueve la formación de niños a través de la disciplina del basquetbol. Es un proyecto que emprendieron hace 15 años varios miembros de la familia Ayup de Matamoros, Coahuila. En sus inicios, don José Ayup era quien los entrenaba. Durante muchos años, ha sido un compromiso y una tradición de la familia inducir a los niños al deporte, con inclinación hacia el baloncesto. El equipo infantil Ayup compite en Matamoros y en la Región Lagunera con muy buenos resultados. Cada año, la Asociación Ayup organiza un campamento para niños con duración de una semana. En esta ocasión, se realizó en Viesca, Coahuila, e incluyó, además de las prácticas de entrenamiento de basquetbol, charlas deportivas, lecciones sobre la historia local, talleres de música y capacitaciones sobre diferentes aspectos. Asimismo, los participantes disfrutaron de visitas a sitios turísticos de la zona, como las Dunas de Bilbao, ubicadas en el ejido Bilbao, y el Jardín Etnobiológico del desierto de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Las Dunas de Bilbao abarcan una extensión de unos diez kilómetros cuadrados y algunas alcanzan entre 10 y 15 metros de altura. Se considera que se formaron hace millones de años, porque esta zona perteneció al antiguo Mar de Tetis y, al secarse, la erosión de las montañas y el viento dieron origen a este paisaje desértico. Creo que también pudieron haber formado porque están ubicadas entre las desembocaduras de los ríos endorreicos laguneros, el Nazas y el Aguanaval. Las aguas de estas dos lagunas, la de Mayrán (Nazas) y la de Viesca (Aguanaval), muy probablemente chocaban en ese sitio hace miles de años, generando una vasta extensión de arenales en el triángulo que conforman Matamoros, San Pedro y Viesca, región donde desembocaron ambos ríos durante miles de años. Don José Ayup Teddy (su nombre era Ayub Tedy Aoun) llegó muy joven a Matamoros, Coahuila, a principios del siglo 20, cuando La Laguna empezaba a despegar, acompañado de un tío. Comentaba que no traían ni un cinco en la bolsa, pero sí una gran determinación y muchas ganas de trabajar para establecerse y salir adelante. Se dedicó a trabajar y a trabajar. Luego se casó con Feliciana “Chanita” Sifuentes Urquizo, originaria de San Pedro de las Colonias, con quien procreó 14 hijos: Rosa, José, Rodolfo, Sergio, Homero, Rogelio, Dora, Salomón, Emma, Julián, Jaime y Álvaro, quienes le sobrevivieron, y Olga y Dora, que fallecieron siendo muy pequeñas. Don José les inculcó: orden, disciplina, deporte, tener buena caligrafía, así como saber escribir a máquina y vender. Platican sus hijos que los levantaba de madrugada para que aprendieran a dominar el balón. Doña Chanita les tenía siempre sus uniformes limpios para que llegaran puntuales a cada juego. Don José Ayup estaba convencido de que el deporte formaba personas, no sólo jugadores. En la cancha no sólo se jugaba, se construía familia. Los entrenaba varias horas diarias, por la mañana y por la tarde, y así logró que el equipo de basquetbol Hermanos Ayup se colara entre los mejores del estado y del país.

Su hijo Rodolfo Ayup Sifuentes fue seleccionado durante 21 años consecutivos en los campeonatos nacionales de primera fuerza y en 1951 representó a México en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, Argentina. Su nieto Gerardo Ayup del Bosque fue jugador profesional y forma parte del Salón de la Fama del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey. Por ello constituyeron la Asociación Ayup A.C. y fundaron la Escuela de Basquetbol José Ayup Teddy (EBJAT), convencidos de que el deporte, como enseñaba don José, forma personas. Esta agrupación es un gran ejemplo de lo que podemos impulsar para tener una sociedad más justa y colaborativa. Al final del campamento, tuve la oportunidad de compartirles a 20 niños un poco de la historia de Viesca. Los percibí muy participativos y felices de su formación como basquetbolistas. Para estar ahí les exigen buenas calificaciones, no faltar a los entrenamientos y leer un libro al mes. Sin duda están desarrollando buenos hábitos. jshv0851@gmail.com