¿Por qué este Mundial es diferente? Entre polémicas del VAR y favoritismos

Después, Cabo Verde, un país pequeño y con pocos recursos económicos, pero con una gran selección, sorprendió al mundo en su debut: empató a uno de los favoritos, España, y enseguida a Uruguay; es decir, igualó a dos campeones del mundo. Además, para aderezar su participación en la fase de dieciseisavos, puso en aprietos al actual monarca: la Selección Argentina, la de Messi. Un Lionel Messi que, por sus 39 años, es el de mayor edad en jugar unas semifinales, sumando un hito más a su legendario historial.

En este Mundial (2026), varios de los campeones de la FIFA se tropezaron. El primero fue Italia, que ni siquiera llegó a esta gran competencia: sorpresivamente, fue eliminado antes de empezar la fiesta futbolística. Luego, en la competencia, cayeron Alemania (el tetracampeón), Uruguay (bicampeón y primer campeón de un Mundial de la FIFA) y Brasil (el pentacampeón, el de Pelé).

Estos resultados explican por qué podemos sostener que este Mundial es diferente.

También es diferente por la “naturalización” del VAR, que ha dejado un mal sabor de boca entre los aficionados por varias decisiones señaladas, en su momento, por técnicos de equipos que no pertenecen al Top 10 de la FIFA. Una de las más criticadas fue la suspensión de una sanción a un jugador de la Selección de Estados Unidos, a petición de Donald Trump. Que la Comisión Disciplinaria modificara la decisión del árbitro presupone una acción arbitraria. Un proceso que no deja de ser agraviante y preocupante.

En este contexto, se percibe un ambiente adverso a la Selección Argentina, incluido Messi. Ello se debe a la manera en que las decisiones sustentadas en el VAR los han favorecido. Desde el primer juego del campeón en esta Copa Mundial apareció el fantasma del “haiga sido como haiga sido”, al no amonestar a Messi en un partido que, en opinión de los espectadores, merecía tarjeta roja.

Los argentinos lograron llegar a semifinales del Mundial, pero su recorrido sigue despertando debate, pues hasta este punto no han enfrentado a ningún rival del Top 10. En la fase de grupos confrontó a Argelia, Austria y Jordania. Hay una pregunta popular en el ambiente: ¿Quién lo decidió así, Infantino? Luego, en los dieciseisavos de final, no la tuvieron tan fácil contra Cabo Verde, y en los octavos de final contra Egipto también avanzó, pero con desacuerdos. Sin embargo, aquí no terminan las polémicas.

En los cuartos de final contra Suiza, Argentina no pudo ganar en tiempo regular: el empate llegó al minuto 66 por conducto de Dan Ndoye, pero 5 minutos después, Breel Embolo recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, dejando a Suiza con 10 hombres. Tras una revisión del VAR que volvió a dejar un mal sabor de boca y generó controversias sobre la imparcialidad del arbitraje, el equipo suizo, con uno menos, logró contener a los argentinos y llevarlos hasta los tiempos extra. Fue en el segundo tiempo suplementario que, como decía mi abuela, “le volvió el alma al cuerpo” por el gran disparo a la portería de Julián Álvarez al minuto 111, que significó el segundo gol de Argentina. Luego, Lautaro Martínez aseguró el triunfo con el tercero en el minuto 120+1.