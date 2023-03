Como bien lo comentamos en su momento, febrero cubrió de luto al cine mexicano primeramente el martes 7 con la muerte del primer actor Fernando Becerril, pero casi una semana después volvió a hacerlo.

Esto por el fallecimiento el día 16 de Marina Herrera, a los 95 años de edad, actriz que tuvo su mayor brillo en la llamada Época de Oro luego de su debut en el clásico de “La liga de las canciones” (Chano Urueta, 1941), al lado de Luis Arcaraz y Ramón Armengod, pero que fue más reconocida por la trilogía de películas al lado de Joaquín Pardavé “Los hijos de Don Venancio” (1944), “Los nietos de Don Venancio” (1946) y “El barchante Neguib” (1946), todas dirigidas también por Pardavé y “La cobarde” (Julio Bracho, 1953), junto a Irasema Dilían y Ernesto Alonso, entre otras más.

Entrados en el primer día del mes de marzo de nueva cuenta fue el cine nacional el que volvió a cubrirse de negro con la muerte a los 89 años de edad de Irma Serrano “La Tigresa”, quien vino a debutar en la industria fílmica en el clásico de culto “Santo contra los zombies” (Benito Alazraki, 1962), manteniéndose ahí activa hasta el año de 1994, antes de ingresar de lleno a la política bajo la dirección de Raúl Fernández en la superproducción “Juana la Cubana”, protagonizada por Rosa Gloria Chagoyán, Rolando Fernández y el actor puertorriqueño Eric Estrada, entre otros más.

Fueron tres décadas las que combinó “La Tigresa”, mote con el que también se le conoció y dio título a la cinta homónima de 1973 que bajo la dirección de René Cardona Jr. protagonizó junto a Rogelio Guerra y Mario Almada, su actividad como actriz y cantante, actuando junto a actores y directores coahuilenses como Julio Aldama en clásicos como “Tiburoneros” (Luis Alcoriza, 1963) y Emilio “Indio” Fernández en los westerns “Los malvados” (Alfonso Corona Blake, 1966); “El caudillo” (Alberto Mariscal, 1968) y “La chamuscada” (Alberto Mariscal, 1971), compartiendo créditos además en los años 80 en el {éxito taquillero “Lola la Trailera” (Raúl Fernández, 1985) , protagonizada por la mencionada Rosa Gloria Chagoyán, y la ópera prima de la actriz Isela Vega “Las amantes del señor de la noche” (1986) .

Precisamente junto a la no menos controvertida actriz Isela Vega es que en 1939 protagoniza la que muchos se considera su consagración en el Séptimo Arte: la versión cinematográfica de “Naná”, la clásica novela de Emile Zola que había servido de manera previa para inaugurar en 1973 su no menos emblemático Teatro Frú Frú, bajo la dirección inicial del también actor Rafael Baledón, quien al no aguantar los desplantes de la actriz por ser también su productora contrató los servicios de José Bolaños, y al irse este último no le quedó otra más que debutar tras las cámaras siendo cobijada incluso por nada menos que el maestro Luis Buñuel, quien al visitar el set y renunciarle incluso Isela Vega sugirió hiciera lo que él en “Ese obscuro objeto del deseo” (1977) y cambió de actriz a Verónica Castro.

Por último, el viernes 3 fue el cine hollywoodense el que estuvo de duelo con la muerte a los 61 años de edad a causa de un aneurisma cerebral del actor Tom Sizemore, a quien recordamos por su trabajo en clásicos de los años 90 como “Fuego contra Fuego” (Michael Mann, 1995), compartiendo créditos con Al Pacino y Robert De Niro, o ganadoras del Oscar como “Rescatando al Soldado Ryan” (Steven Spielberg, 1998) y “La caída del halcón negro” (Ridley Scott, 2001), entre otras más. Descansen en paz.

Comentarios a: tesse_69@hotmail.com