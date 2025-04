Más duetos de Elton John y Clem Burke

El pasado 4 de abril fue el estreno mundial del más reciente álbum del legendario cantautor británico Elton John ahora haciendo dueto con su nueva “ahijada”: la cantautora norteamericana multi ganadora de Grammys Brandi Carlile.

Nos referimos a la producción que bajo el título de “Who Believes in Angels?” reunió a estos dos talentos de la música en un estreno que además de haber sido recibido tanto por el público como por la crítica con grandes ventas desde el primer minuto de su salida hasta elogios que lo consideran uno de los mejores álbumes de toda la discografía del ícono británico, es tan sólo la más reciente confirmación de que tiene un gran tino para duetos que hacen historia desde que en 1976 unió su voz a la de su compatriota Kiki Dee en su gran éxito “Don´t go breaking my heart” y a mediados de los años 90, en un álbum titulado precisamente “Duetos”, hacer un no menos exitoso cover del mismo con RuPaul.

Y si bien tan solo en el siglo XX Elton John logró inmortalizar junto a su voz la de otros grandes de la música como los desaparecidos George Michael; Tina Turner y Olivia Newton-John, entre otros más, en este primer cuarto del siglo XIX ha seguido haciendo historia con otra compatriota suya como Dua Lipa (con el tema “Cold Heart”, del 2021, y más recientemente con Brandi Carlile, precisamente la presentación con esta última en el programa “Saturday Night Live” del sábado pasado dio la pauta para que “La Reina del Pop”, Madonna, le diera la sorpresa al cantautor con quien mantenía una enemistad de dos décadas de enfrentamientos públicos y declaraciones hirientes.

Pero contrario a que volaran pelucas, vestidos o lentes, la misma “Reina del Pop” hizo público a través de su cuenta de Instagram que podía más su admiración de siempre por Elton John desde que muy joven escapó de su casa para verlo tocar en Detroit aunque este hubiera manifestado su desprecio a ella como artista, pero fue el mismo Elton quien al verla le pidió perdón y “el muro entre nosotros se derrumbó”. A partir de esta publicación acompañada de una foto de los dos grandes abrazados se habló de inmediato de una muy probable colaboración que sería “la cereza del pastel” para Madonna al cumplir 40 años de su gira de “Like a Virgin” y de su peli “Desesperadamente buscando a Susana”.

Y pues a pesar de tanto festejo esta semana también hubo noticias tristes relacionadas a la música puesto que el domingo 6 falleció a los 70 años Clem Burke, baterista de la famosa banda norteamericana de rock Blondie, tras enfrentar una batalla privada contra el cáncer. Aunque la historia de Burke con el grupo liderado por Deborah Harry fue uno de los puntos más altos de su historia musical, el baterista colaboró también con una larga lista de artistas que incluyen grupos como Eurhytmics, Ramones y The Romantics, a solistas como Bob Dylan y Bob Geldof, entre otros más.

