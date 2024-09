El fin de semana, en lo que en México se conmemoraba el 214 aniversario de nuestra independencia, la música internacional celebró el centenario del gran compositor cinematográfico francés Maurice Jarre.

Maurice Jarre, nació el 13 de septiembre de 1924 en Lyon, Francia, estudió composición y armonía en el Conservatorio de París a pesar de la falta de apoyo de su padre y luego de grabar su primera partitura cinematográfica en 1951, para 1952 se convirtió en un compositor popular en su país de origen hasta que, justo una década después, inicia una prolífica mancuerna con el cineasta inglés David Lean por cuyas composiciones para sus clásicos “Lawrence de Arabia” (1962) y “Doctor Zhivago” (1965) gana dos premios Oscar a la Mejor Banda Sonora Original lo mismo que para la última película del realizador, “Pasaje a la India” (1984), por la que obtiene el tercero y último premio de la Academia.

Padre del también famoso músico del género electrónico Jean-Michel Jarre, Maurice fue nominado a la estatuilla dorada en otras cinco ocasiones entre las que destacan la de una de sus colaboraciones con el cineasta australiano Peter Weir por “Testigo en peligro” (1985), y con quien también trabajó en otros memorables trabajos musicales en “El año que vivimos en peligro” (1983); “La sociedad de los poetas muertos” (1989) y “Sin miedo a la vida” (1993), u otra para el realizador norteamericano Jerry Zucker por “Ghost: La sombra del amor” (1990), con quien repitió en 1995 su colaboración como productor de “Un paseo por las nubes”, dirigida por el mexicano Alfonso Arau, entre otras más.

Hablando de compositores que hicieron historia, el pasado martes 17 fue de luto para el country rock norteamericano con la muerte a los 78 años de edad del músico y compositor JD Souther, quien aunque también fue conocido por su trabajo en a banda sonora de películas como “Un cowboy de la ciudad” (1980), protagonizada por John Travolta; “Siempre” (1989), de Steven Spielberg o “Llora Nena” (1990), donde el protagonista era Johnny Depp, fue más conocido todavía como compositor de agrupaciones icónicas del rock coo Eagles y cantantes como Linda Ronstadt, entre otros más.

Souther es responsable, entre otros clásicos, de temas de Eagles como “Best of My Love” (1974); “New Kid in Town” (1976), que le dio un Grammy por Arreglos Vocales y “Heartache Tonight” (1979), lo mismo que de Ronstadt como “Fathless Love” (1974) y para el baterista de Eagles, Don Henley, en su segundo disco como solista “The End of Innocence” con el tema “The Heart of the Matter”, entre otros más. Descanse en paz.

Para terminar, como lo anticipamos en estos espacios en agosto cuando dimos a conocer el fallecimiento del vocalista de Great White, Jack Russell, el mismo martes 17 Paramount Plus estrenó la serie documental “Nottin´but a Good Time; The Uncensored Story of 80s Hair Metal”, imperdible para los amantes del género.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx