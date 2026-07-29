Mexicanos en Venecia y ‘La voz de Hind Rajab’

El jueves pasado se dio a conocer la selección de películas a presentarse en uno de los festivales más prestigiosos del mundo, cuya próxima edición se inaugura en septiembre: el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Desde sus inicios han destacado cineastas de la talla del coahuilense Emilio “Indio” Fernández con clásicos como “La Perla” (1947) así como en la edición del año pasado, donde triunfaron tanto David Pablos con su más reciente filme “En el camino” (con el premio Horizontes y el León Queer a la Mejor Película de temática LGBTIQ+) al igual que la también coahuilense Maya Hermosillo por su ópera prima “Vainilla” (que le valió el premio al Mejor Guión para Autores Menores de 40 años). De esta manera nuestro país hace acto de presencia con tres largometrajes que incluyen el tercero como director del actor Gael García Bernal.

Gael, quien hace 25 años compartió el no menos prestigioso premio Marcello Mastroianni, con su amigo y colega Diego Luna, a los Mejores Actores Jóvenes del festival, por su trabajo en el clásico “Y tu mamá también”, de Alfonso Cuarón, regresa este año con “Hombre al Agua”, que se estará presentando dentro de la sección Spotlight. Aquí interpreta a Camilo, un socorrista cubano que salva de morir ahogado a Abel, un empresario mexicano quien, agradecido, lleva a Camilo a México, este se casa con Juana, hija de Abel, y ambos tienen un hijo, para pronto descubrirá Camilo que todo esto ha sido parte de un maquiavélico plan de Abel.

En otro de los clásicos del cine mexicano de inicios del siglo XX como lo fue la ópera prima de Alejandro González Iñarritu “Amores perros” (2000), el también actor Humberto Busto, es otro de los orgullosos mexicanos presentes este año en Venecia en la sección Biennale College Cinema como uno de los protagonistas del largometraje “Tijuana todavía”, de Gabriel Gutiérrez Morales, que aborda la migración rusa por persecución por una orientación sexual “indebida” para aquel régimen, cerrando la tríada de cineastas compatriotas en la sección “Giornati Degli Autori” la directora Nathalie Acevedo con su película “Salón de belleza”.

En paralelo a estas buenas nuevas para el cine nacional —que incluyen también la invitación del mencionado David Pablos como jurado de la mencionada sección de Horizontes—, el mismo jueves 23 Netflix estrenó en su catálogo nada menos que una de las nominadas al Oscar a la Mejor Película Internacional del 2025, “La voz de Hind Rajab”, un estrujante docudrama de la autoría de la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, ganadora del premio del Jurado de Venecia 2025 que sigue el angustioso viacrucis de un grupo de voluntarios de un call center llamado la Media Luna Roja por rescatar a una niña de seis años atrapada en la zona bélica de Gaza.

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