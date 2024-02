México en los últimos lugares del Índice para una Vida Mejor de la OCDE

En resumen, como se muestra en el Cuadro 2, lamentablemente, al igual que en los rankings de ingreso per cápita (Banco Mundial), desarrollo humano (IDH, PNUD) y progreso social (Social Progress Imperative), nuestro país se sitúa en posiciones bajas también en el Índice para una Vida Mejor (OCDE) . Desafortunadamente no es posible hacer comparaciones del Índice a lo largo del tiempo, pero es de esperar que hayamos caído en la posición relativa (rankings) en muchos de los indicadores incluidos en el Índice, como ha ocurrido con el IDH y el ingreso per cápita.

Considerando que, como se mostró en los párrafos anteriores, el país ha retrocedido en su posición relativa en los principales indicadores de desarrollo en comparación con el resto del mundo, es indispensable que los principales actores políticos y económicos del país redoblen sus esfuerzos para fortalecer y estimular el crecimiento económico y el desarrollo.

Referencias: 1.- Balestra, C., Boarini, R., & Tosetto, E. (2018). What matters most to people? Evidence from the OECD better life index users’ responses. Social Indicators Research, 136, 907-930.