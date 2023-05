Mi hijo, ¿tiene un problema o es la adolescencia?

Todos entendemos que la adolescencia es una de las etapas más difíciles del ser humano. Tanto niñas como niños, al entrar a la pubertad se enfrentan con una gran explosión de hormonas, un crecimiento sumamente acelerado y un gran cambio en su cuerpo, cerebro y emociones. Muchos psicólogos consideran que la transición de ser niño a adolescente es uno de los momentos más peligrosos en la vida del ser humano. Malas decisiones que pueden cometer entre los 11 y 17 años ocasionan adicciones toda la vida, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, accidentes automovilísticos y aumento de enfermedades de salud mental, como depresión, ansiedad, baja autoestima y pensamientos suicidas.

Todos sabemos que la adolescencia es brutal. No hay duda de que los problemas de salud mental son una seria preocupación para los adolescentes de hoy. Los diagnósticos de ansiedad y depresión se han disparado en los últimos años entre las personas de 13 a 17 años, y las tasas de suicidio adolescente han aumentado un impactante 57 por ciento en las últimas dos décadas. Dado el resultado potencialmente grave o letal de los problemas de salud mental no reconocidos o no tratados, la salud mental y el bienestar de los adolescentes deben convertirse en un foco principal para la sociedad. Desafortunadamente, la angustia de los adolescentes puede imitar numerosos problemas de salud mental y representa un desafío de diagnóstico para los especialistas.

¿Es que las enfermedades mentales son un comportamiento típico de los adolescentes? En algún momento, mientras educamos a un adolescente, la mayoría de los padres nos preguntamos si la enfermedad mental podría desempeñar un papel en el comportamiento de sus hijos. ¿El mal humor, la ansiedad, los cambios en los patrones de sueño y la depresión transitoria son parte de la montaña rusa de la adolescencia?

Hay que tener mucho cuidado para reconocer las diferencias entre los problemas de salud mental y el comportamiento típico de los adolescentes, ya que un mal diagnóstico puede causar un daño sustancial en la vida de los adolescentes. Los peligros de que un problema de salud mental no se diagnostique en un adolescente son claros. Los adolescentes con trastornos psiquiátricos no tratados corren el riesgo de sufrir indebidamente su trastorno. El aumento del estrés, la falta de confianza y las luchas académicas son sólo la punta del iceberg. Los adolescentes que no reciben un tratamiento adecuado para una afección de salud mental tienen un mayor riesgo de suicidio, adicción y conductas de riesgo. También están en riesgo de empeorar su condición y desarrollar mecanismos de afrontamiento poco saludables.

¿Cómo notar la diferencia entre un problema emocional y un comportamiento “normal” de un adolescente? Algunas de las conductas de alerta que podemos observar en nuestro hijo adolescente para poner atención en sus vidas son: