Mi muy peculiar criterio y los memes como una forma de bullying (abuso y violencia), tanto criticado como propagado

Andamos sensibles, muy sensibles. Todo nos ofende. O así parece. Creo que hemos vivido tan violentados que ahora lo sentimos y reaccionamos. Punto en cuestión, los memes. Ayer repelé ante un meme, di mi opinión y me respondió quien lo publicó, “Es un memecillo.” Será el sereno. “Es una bromita. No seas tan sensible. Todo te molesta. Aguanta.” Y ¿por qué he de aguantar algo que es ofensivo y que toca fibras que han sido lastimadas y violentadas en mí, tal vez desde niña? Ya sé que nadie va a dejar sus burlas y bromas y memes para darme gusto a mí, pero yo no tengo que participar y puedo protestar.

Quien postea no está pensando más allá de lo inmediato y de un significado superficial. Sé que no considera lo que está insinuando ni los alcances de lo que está implicado en el meme. Tampoco considera el mal gusto de algunas publicaciones. ¿Debería hacerlo? No sé. La verdad no creo ni que debería ni no. Tal vez sería suficiente con ver que hay memes que propagan la guerra entre hombres y mujeres, que se burlan de personas con menor conocimiento cultural, que buscan minimizar el trabajo y los esfuerzos de algunas personas, que pintan retratos burlescos de ciertos grupos de personas, que condenan los pensamientos y actitudes de jóvenes o viejos. Otra cosa muy distinta es hablar desde mi misma y dar mi opinión o expresar mi experiencia, incluyendo mis críticas, sobre un tema, una persona, o un grupo de personas. Una cosa es aventar una burla y otra hacerme dueña de lo que tengo para expresar.

Hace días hablaba con un miembro de la generación de “los milenios”, que tanto criticamos y sobre quienes hay sinfín de memes. Hablábamos de su trabajo en la industria. Salí de la plática con conocimiento del mundo de estos jóvenes. Lo que no quieren es ser esclavos del trabajo como lo hemos sido las generaciones anteriores. Celebro, festejo, aplaudo, y apoyo su intención. Lo vengo diciendo desde hace muchos años. Tal vez lo puedan hacer de manera directa y sin proyectarse en memes que más hablan de quien los publica que de lo que se busca criticar.