Mini robots mexicanos en la Luna

Son pequeñitos. Son cinco ejemplares compactos.

Miden doce centímetros. Pesan 60 gramos. Son insectos de la tecnología. Son parte del proyecto Colmena. En su pequeñez tienen ruedas, sensores y computadora.

TE PUEDE INTERESAR: Madura convivencia de diversidades

Están programados para la exploración. Pueden practicar la minería lunar. Son pasajeros del cohete Vulcan, lanzado desde Florida. Transporta cargas de la NASA y de otros países, entre los cuales se colaron estas miniaturas mexicanas.

La Misión Peregrine Uno, de la Compañía Astrobiotics, lanza el cohete Vulcan Centaur desde la estación de Cabo Cañaveral, en Florida.

El Vulcan lleva el módulo de aterrizaje Peregrine.

Contiene instrumentos científicos para experimentos de la NASA y de siete países. Recorre 360 mil kilómetros para llegar a su órbita elíptica.

Los minúsculos viajeros robóticos mexicanos han sido desarrollados por el Laboratorio de Instrumentación Espacial, del Instituto de Ciencias Nucleares, de la Universidad Autónoma de México.

Esta bizarra aventura espacial universitaria no tiene precedente en Latinoamérica. Se espera de estas menudencias bien pertrechadas una información valiosa de los minerales examinados directamente.

Esta llave abre un enorme portón hacia el mundo de la investigación satelital. Puede encontrarse -en la proximidad- el conocimiento de similares fenómenos acaecidos en las lejanías siderales. Son pasos iniciales en el camino que parece interminable, de conocer la Creación, de horizontes siempre nuevos.

REPARACIÓN POR SACRILEGIO

Se forzó la herrería protectora de una ventana.

Penetraron quienes buscaban objetos de valor. Robaron dos sagrarios que vieron dorados: uno que ya no estaba en uso y el del altar del templo de San Francisco, en esta ciudad de Saltillo este 8 de enero. Este último objeto sagrado contenía hostias consagradas.

Es grave sacrilegio que, causa excomunión inmediata, como castigo espiritual a quienes hayan perpetrado la profanación. Es también grave delito la sustracción consumada.

Se realiza, en estos casos, un acto solemne de reparación en el cual se pide perdón para todos los que, de alguna manera, no guardan reverencia y respeto para la Eucaristía, los lugares y los objetos sagrados, destinados al culto.

Es probable que el móvil haya sido solo el robo. El obispo Hilario ha recomendado mejorar todas la protecciones que impiden esto actos ilegales y sacrílegos.

LA GENTE Y EL VIRUS

Dicen que no es como antes.

Que hay ola en Estados Unidos. Que siguen habiendo casos en México y con nueva variante. Que hay que tomar precauciones, sobre todo quienes puedan ser más propensos. Se contagian los vacunados porque su defensa no es suficiente y, en caso de contagio, los síntomas no son tan graves. Se compran vacunas pagando más de 700 pesos. En Estados Unidos ya cobran hasta 113 dólares. Se dice que hay, almacenados, medicamentos que caducaron y otros disponibles que no se han puesto a circulación libre. Hace poco se dio, en muchas personas, la confluencia de influenza con el virus, en contagio simultáneo.

TE PUEDE INTERESAR: Trío en viaje estelar

La gente quiere vacunarse; pero no le llegan al precio. Lo sensato es no confiarse, mejorar defensas y no exponerse sino volverse a hacer amigo de Susanita distancia y evitar aglomeraciones o poca ventilación. Si hay síntomas de gripa, usar la mascarilla para no contagiar.

TÉ CON FE

“Voy despacio en la vida”, dice Silverio a Rosa Elba, “tengo mucho camino por delante”. “Bueno, espérate, Silver, si estás dando pasos y estás avanzando, eso quiere decir que ya llegaste”. “Ja!”, ríe él.

“Con eso que dices solo llego al siguiente paso”. “Y, ¿quién te asegura que no va a ser el último?”, casi lo interrumpe ella. “Si conservas buen rumbo y la actitud de siempre avanzar, el camino puede terminar cuando quiera y traer hasta tus pies la meta”. “Y hasta mi corazón, Flaquita, que ya no necesitará palpitar”, afirma Silverio, dando un beso fugaz a Rosa Elba...