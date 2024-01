Trío en viaje estelar

“Yo voy a llevar mirra”.

Soy el mago más joven. Ya me sé el cielo de memoria. Todas las noches contemplo esa danza milagrosa de las estrellas.

Hago muchas preguntas a los otros dos magos. Uno está preparando un cofrecito lleno de monedas de oro. “Es que es un rey”, es su explicación. El otro es muy espiritual. Fue el que animó a los otros dos a viajar. Él lleva un fragante incienso. “Es que es divino”, explica. “Yo estoy llenando de mirra amarga mi pequeño cofre”. “Es que es hombre”, les digo a los otros dos.

Al amanecer, montamos en nuestros camellos. “A mí me gusta ir atrás. No quiero ir abriendo brecha ni que me vayan apurando. Yendo atrás puedo ir viendo las estrellas, especialmente esa que parece que empieza a guiarnos”.

Andan una larga jornada. “Yo no tengo la culpa de que ya no veamos la estrella”, les digo a los otros dos, que se me han quedado viendo. Deciden todos preguntarle a Herodes. Así, informados, toman ya el camino hacia Belén. “Miren, miren”, grito levantando la mano, “allí está la estrella, un poquito cerca de Belén”.

Delante del pesebre vamos poniendo nuestros regalos. “Yo pongo mi cofre después de ellos y al abrirlo veo que el Niño me saluda con su manita y sonríe. Creo que es el regalo que más le gusta”.

El más viejo de los magos opina: “Ya no vayamos con Herodes a decirle dónde encontramos al Niño, vámonos por este otro camino”. Se van, contando por los pueblos lo que vieron en Belén. Ya no ven la estrella. “Es que ahora somos nosotros una constelación”, explico con mi entusiasmo juvenil... Desde entonces la gente los cree reyes; pero ellos, que fueron magos, son, ahora, “los tres sabios de oriente” y su recuerdo brilla, como un trío estelar, después de cada Navidad...

EL ORO DESPILFARRADO Y CONCENTRADO

Tres regalos parece necesitar el mundo contemporáneo. Requiere el oro en abundancia; la suficiencia económica que no prive a nadie de ninguno de los bienes básicos: vida, alimentación, tierra, techo, trabajo bien remunerado y vivienda, educación, salud y seguridad.

Los ingresos concentrados y cuantiosos, los lujos impulsores de vana soberbia, los monopolios absorbentes y voraces, la elefantiasis cancerosa de construcciones gigantescas, las energías encarecidas y los descomunales préstamos usureros impagables son oro despilfarrado y concentrado, con el que se aumenta el contraste entre opulencia e indigencia.

El INCIENSO SIN ENCENDER

Un mundo pestilente de frivolidad y vicioso placer necesita el incienso de una espiritualidad auténtica y consistente que no se falsifique con credulidades baratas y supersticiones disfrazadas. A la gente la deshumanizan con idolatrías degradantes. Se intenta personalizar, sacralizar el universo, la energía, la vida y confiar en azar y trazos ajenos de baraja, con el engañoso anhelo de tener, saber y poder.

LA MIRRA DE LA HUMANIZACIÓN

Es regalo urgente para el renacimiento del mundo de hoy. Urgen los valores humanos de recta razón, equidad, reciedumbre y sobriedad.

Es preciso cultivar la verdad, el amor, la justicia y la libertad. Cancelar la mentira, la indiferencia, el abuso violento y las nuevas esclavitudes humillantes y vergonzosas.

La mirra no tiene el brillo del oro ni la fragancia del incienso; pero tiene propiedades medicinales para cuidar al cuerpo como si fuera a durar para siempre y al alma como si fuera a acabarse la vida mañana.

RECORRER OTRO CAMINO

Los sabios de oriente no se regresaron por el mismo camino por el que los guió la estrella. Tomaron otro sendero.

Cada vez que se vive una Navidad y empieza un año, se sueña con ser nuevos y felices.

Se requiere aprovechar una Epifanía en que se manifiesta lo divino y se emprende la novedad de una senda diferente. No es ya más de lo mismo, sino la novedad de un constante renacimiento victorioso que viene a aposentarse en cada momento presente. El único momento en que puede haber vida. Los momentos pasados y futuros son como planetas solitarios sin vida. Solo los pueblan fantasmales recuerdos y proyectos...

Que cada uno descubra su misión de ser estrella de esperanza para muchas vidas lastimadas...