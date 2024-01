Madura convivencia de diversidades

Uni-verso.

No unicidad ni uniformidad sino diversidad... pero en unidad.

En la revelación divina se da a conocer la unidad de naturaleza divina en tres personas distintas.

No son partes sino cada una tiene toda la naturaleza divina. La diversidad está en que una persona engendra eternamente a la que solo es engendrada, esta otra no engendra sino es engendrada y ambas espiran a una tercera que no engendra ni es engendrada sino es espirada. Por eso el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre ni el Espíritu, a su vez, no es ni el Padre ni el Hijo.

Es un misterio. No contrario a la razón porque no implica contradicciones; pero si superior a la razón porque no se comprende cómo pueda cada persona divina ser no parcial sino totalmente divina sin que sean tres dioses sino uno solo. Captamos el qué pero no comprendemos el cómo.

EN LA CREACIÓN

El universo creado tiene una semejanza con su Creador.

Hay una unidad porque todo, lo pequeño y lo grande, están hechos de lo único pequeñísimo. Así el sorprendente tamaño de las galaxias es posible porque existe el “cuark” como la más pequeña partícula intro-atómica.

La serie incontable de las diversidades es posible en la Creación por una unidad minúscula de la que resultan las distintas combinaciones atómicas. Así, se llega a los distintos tipos de “ladrillos moleculares” en lo mineral, en lo animal y en lo humano.

EN LA SOCIEDAD

En los ambientes humanos contemporáneos, después de la gran experiencia histórica, se habla mucho de igualdad en dignidad de cada ciudadano y de sus en derechos, dentro de una tremenda diversidad racial, cultural, económica, ideológica, genérica, laboral... y de talentos y destrezas.

La convivencia de lo diverso en unidad es un buen éxito social. La libertad puede florecer dentro de los cauces de los mismos preceptos y disposiciones, iguales para el bien de todos los diversos.

La sabiduría relacional en lo humano toma su ejemplo de la naturaleza: son los polos distintos los que, al unirse, producen la luz. Es la diversidad sexual en unidad la que produce una nueva vida. Los gobiernos de coalición son una oportunidad de unidad en lo diverso. Cuando todas las opiniones aceptan los límites necesarios para que nadie quede excluido de los satisfactores esenciales.

La actualidad evolutiva, que evita anacronismos regresivos, es la que sabe recibir, aprovechar y agradecer todas las diversidades que hacen posible la verdadera unidad. Se vence así la unicidad encapsulada y la uniformidad paralizada.

¿PANDEMIAS DE ‘TECNOLOGITIS’?

Entre otros contagios se empieza a acrecentar el de la IA(léase “inteligencia artificial”). Hay interlocutores de mensajería, con respuesta escrita. Tienen su almacén de datos y sus hábiles relacionamientos de afinidades.

El usuario de estas aplicaciones tiene la constante tentación de suprimir todo esfuerzo de creatividad y de encomendarle tareas al remitente fantasmal robótico.

Lo mismo puede ser un poema para la novia, la redacción de una solicitud laboral o la mejor movida de ajedrez en un enfrentamiento lúdico. Se convierten así en sancho-panzas de un quijote sábelo-todo

LECTORES ADICTOS

“Tú no te quieres perder novedad”, afirma Celestino, “¿en qué onda de lectura andas en estos días?”, le pregunta a Dexter “Es un tema muy original”, le responde, “esto que vivimos no es vida sino que somos personajes de una simulación. Estamos digitalizados en un programa que controla todos los detalles, desde los matemáticos hasta los éticos. Desde una gigantesca computadora nos traen metidos en todos los líos de cada día. Una civilización cósmica súper adelantada maneja todo desde un procesador central”. Celestino solo dice la frase de Albert Einstelin: “Dios no juega a los dados con el universo”...

Se meten los dos lectores adictos en la librería para ver qué novedades hay en estos días de año nuevo...