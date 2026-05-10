Mirador 11/05/2026

El escritor soñó que había soñado un sueño en el cual estaba soñando algo que nunca había soñado.

Se despertó. Apresuradamente encendió la luz y tomó el papel y el lápiz que siempre tenía sobre el buró para anotar las ideas que le venían. No pudo anotar nada: el sueño que soñó fue como un sueño, y no pudo recordarlo. Trató de conciliar de nuevo el sueño para ver si podía soñar de nuevo el sueño, pero sólo soñó que ya no soñaba nada. Cuando otra vez despertó, también ese sueño se le había olvidado.

Desde entonces el escritor tiene perdido el sueño, siendo que siempre tuvo muy buen sueño. Recuerda lo que dijo Calderón de la Barca: “La vida es sueño”. Para él, sin embargo, la vida no es sueño: es el constante olvido de los sueños.

El escritor me contó lo de su falta de sueño, pero su relato me dio sueño. Eso me preocupó: temo soñar que todo lo que he escrito hasta ahora ha sido un sueño.

¡Hasta mañana!...