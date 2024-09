Mirador 30/09/2024

Me niego a renunciar a la esperanza.

No me lo digas, ya lo sé: esa frase es melodramática, declamatoria. Pero qué quieres. En tiempos de mi primera juventud fui actor, y las tablas me dieron ese tono. Me parezco a aquel orador de mi ciudad que en “Las coquetas”, famosa fonda saltillera, le pedía con acento magnílocuo al mesero:

-Tráigame usted un menudo.

Y luego, alzando los brazos en ademán grandioso, añadía rimbombante:

-¡Con pata!

Tiempos difíciles vive ahora México, y hay quienes sentimos temor de los que vienen. La Historia, sin embargo, esa maestra cuyas lecciones no aprendemos, nos enseña que nuestro país ha conocido otros vientos y otras tempestades, y de esas tormentas ha salido siempre con bien y para ser mejor.

Hoy termina una etapa de la vida nacional. Mañana empieza otra. No perdamos la esperanza en nuestra patria, y menos aún –eso es inconcebible– el amor que hemos de sentir por ella. Mantengamos vivo el orgullo de ser mexicanos, y luchemos por el bien de México, nuestro común hogar, nuestro común destino.

(También esta última frase es melodramática y declamatoria).

¡Hasta mañana!...