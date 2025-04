POLITICÓN: UNIFIN-AHMSA: Emana de la acerera un gran tufo de fraude

I. ALGO HUELE MAL

Hace un par de días, el síndico de quiebra de AHMSA , Víctor Manuel Aguilera, compareció ante la Comisión Especial que, para vigilar la quiebra de la empresa, creó el Senado y declaró que los activos de mayor valor de AHMSA... ¡No son de AHMSA! Dentro de esos activos destaca uno que emana un gran tufo de fraude, porque Aguilera señaló que la Línea de Normalizado, que tiene un valor de más de 3 mil millones de pesos, es propiedad de UNIFIN , una financiera con sede en la Ciudad de México, propiedad de Rodrigo Lebois Mateos, sobre el que pesan importantes acusaciones de fraude y corrupción.

II. COCHAMBRE

Por ejemplo, UNIFIN le debe al menos 3 mil 500 millones de pesos a Nacional Financiera ; cayó en impago a sus clientes desde 2022, cuando el dueño huyó del país; su hija, Almudena Lebois, fue detenida en 2024 y después liberada por fallas en el proceso y, por si todo lo anterior fuera poco, la periodista Peniley Ramírez encontró que el avión que trasladó a “El Mayo” Zambada a Estados Unidos pertenecía a UNIFIN. Con todo lo anterior, es imposible no afirmar que hay algo turbio en la adquisición de la Línea de Normalizado.

III. AMARRES LEGISLATIVOS

En ecos del exhorto unánime que el Congreso local dirigió a Tanech Sánchez , titular del Centro SICT Coahuila , para gestionar recursos extraordinarios que salven del desastre a las carreteras 40 y 57, nos comparten la trastienda política de este inusual acuerdo: dicen que fue el diputado verde, Jorge Valdés , quien tuvo la iniciativa y pidió el apoyo de sus compañeros, quienes aceptaron. Sin embargo, el mérito mayor se le atribuye a Luz Elena Morales , presidenta del Congreso, quien ha transformado el recinto legislativo de campo de batalla a espacio de diálogo constructivo, incluso en tiempos de polarización. ¿Será?

IV. REENCUENTRO

Y hablando de diputados, Antonio Attolini sorprendió al ciberespacio morenista al publicar en sus redes una foto con su colega Alberto Hurtado , pues ambos mantenía una “guerra fría” que parecía irremediable. Los enterados aseguran que el distanciamiento nunca fue personal, sino consecuencia de pleitos ajenos. Oídos indiscretos aseguran que la plática fluyó con cordialidad, hubo reconocimiento de errores mutuos y compromisos de trabajo conjunto. A ver si el romance dura...

V. PREDICCIÓN CUMPLIDA

El 6 de marzo pasado lo dijimos aquí, a propósito del proceso para designar a la nueva titular de la Comisión de Búsqueda : “para todo mundo resulta evidente que el nombre de Gabriela Noguez ha estado ‘palomeado’ desde el principio para ocupar la posición”. Y así fue: el secretario de Gobierno ya entregó su nombramiento a Noguez como nueva titular de la Comisión de Búsqueda del Estado. Los profetas políticos, al menos en este caso, no fallaron... acaso porque la película ya todos la habíamos visto desde antes de su estreno. ¿Qué tal el guion?

VI. SOSPECHAS FUNDADAS

Y bueno: quienes habían manifestado inconformidad por la forma en la cual la Academia Interamericana de Derechos Humanos condujo el proceso, ahora tienen más motivos para alimentar sus especulaciones y sus teorías conspirativas. Porque una cosa es que se manifiesten sospechas y otra que la realidad las confirme de forma milimétrica. Habrá que ver si las inconformidades crecen o, como suele ocurrir, terminan sólo en anécdotas que se disipan en la atmósfera.

VII. SI TE VIENEN A CONTAR...

Pues que no... que no fueron las huestes de Chema Morales las que ordenaron los operativos para “conminar” a los causantes morosos de los derechos vehiculares a cumplir con sus obligaciones fiscales... pero que tampoco fue la Policía Estatal, al mando de Hugo Gutiérrez, la que decidió lanzarse a las calles para apoyar la recaudación tributaria de la entidad. Y es que ayer todo mundo se deslindó de las acciones que cientos de automovilistas vieron en las calles de Saltillo y tuvieron como propósito “arrimar” a quienes, vencido el plazo regular, no han cumplido. ¿Pues quién habrá ordenado los operativos entonces?

VIII. COMBATE

El que se reportaba ayer en el norte de la entidad era Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno, quien personalmente está supervisando las tareas de combate al incendio que se registra en el área natural protegida de Maderas del Carmen que, de acuerdo con la información conocida, había consumido unas 150 hectáreas de bosque y pastizales. En el combate del siniestro, que se reporta controlado en un 50 por ciento, participan 167 brigadas y tres helicópteros.

IX. LECTURA OBLIGADA

Si algún tema, de los muchos que deben ocupar nuestra atención, es relevante en estos momentos ese es el del agua y la manera en que, entre todos, vamos a garantizar que su gestión sea eficaz y, de esta forma, asegurar la viabilidad futura de las actividades humanas. En ese contexto, el libro que, en el marco del cincuentenario de VANGUARDIA, presenta hoy la académica saltillense Rosario Sánchez resulta de consulta obligada para comprender a cabalidad el problema y asumir el compromiso de su resolución. La cita es en el auditorio del Tec de Monterrey, campus Saltillo, a las 4:00 de la tarde. Anótelo en su agenda.